Mădălina Ghenea, furioasă după ce a fost “cuplată” cu Alex Bodi, dar și cu alți bărbați! Dezvăluiri despre viața amoroasă: “Mi-e foarte bine așa”

Actrița Mădălina Ghenea a răbufnit după ce s-au făcut numeroase speculații privind viața sa amoroasă în ultima vreme și, totodată, ea a fost “cuplată” cu Alex Bodi, dar și cu alți bărbați cunoscuți peste hotare. Faimoasa româncă și-a dorit ca întreaga lume să afle de la ea cum stă la capitolul dragoste și a făcut o dezvăluire-bombă!

Mădălina Ghenea susține că este o femeie liberă, fără obligații

În urmă cu câteva ore bune, superba olteancă și-a provocat fanii la o sesiune de Q&A pe Instagram Stories. Printre întrebările la care a răspuns se numără și aceea privind statutul său din prezent, după ce la începutul acestei luni, ea a fost fotografiată alături de un bărbat carismatic în vacanța din Dubai; ei păreau să fie mai mult decât prieteni.

“Sunt singură de un an de zile. Mă ocup de fiica mea și mi-e foarte bine așa”, a mărturisit Mădălina Ghenea într-o postare făcută pe IG Story.

Ulterior, vedeta internațională a precizat că este o femeie independentă și a vorbit despre acest amănunt în mai multe story-uri, pe care, ulterior, le-a șters. În vârstă de 33 de ani, Mădălina Ghenea se află în Italia din vara lui 2019 împreună cu Charlotte Stratan, fetița pe care o are din relația cu Matei Stratan.

Mădălina Ghenea, declarații dure a fost “cuplată” cu Alex Bodi, dar și cu alți bărbați

Celebra olteancă a luat atitudine după ce a aflat că a fost “cuplată” cu Alex Bodi și, în timpul declarațiilor fulminalte, ea a menționat că nu îl cunoaște pe antreprenor. Îndrăgita actriță a lăsat de înțeles că este o femeie singură.

“Sunt dezgustată de ce scrie presa din România. Oare nu vă este ruşine să inventaţi a nu ştiu câta oară o relaţie cu un om pe care eu nu l-am întâlnit niciodată? Nu am schimbat nici măcar un mesaj, un cuvânt, nu știu cine este această persoană și vă permiteți, a nu ştiu câta oară, să scrieți că am o relație?! Eu mă întreb: nu vă este ruşine?

Eu sunt mamă, am un copil, oare este normal ca, într-o zi, fiica mea când va învăța să citeasă, oare este normal că va trebui să citească atâtea aberații?! Când vă veți opri? Când veți înceta să scrieți asemenea aberații. Când? Pur și simplu nu este corect, nu este drept, nu este normal ce faceți!

Acum o săptămână am călătorit pentru un contract, cu un brand cu care lucrez de foarte mulți ani, aţi scris ca am o relație, după o săptămână scrieți că am o relație cu un om cu care nu am vorbit în viaţa mea! Nu am schimbat un cuvânt. Eu nu ştiu cine este această persoană, eu nu urmăresc presa din România! Nu mă interesează! Nu este normal să vă bateți joc în acest hal de un om care nu a făcut altceva decât să vă dedice timpul! Eu v-am dedicat timp!”, a transmis celebra româncă pe IG Story de curând.

Mădălina Ghenea, alături de Lady Gaga și Al Pacino în “House of Gucci”

Mădălina Ghenea face parte din distribuția peliculei “House of Gucci”, unde o interpretează pe Sophia Loren; în filmul biografic este prezentat complotul pus la cale de Patrizia Reggiani pentru a-l asasina pe Maurizio Gucci, nepotul celui care a creat celebra marcă italiană de modă, şi condamnarea acesteia în instanţă.

Luna trecută, frumoasa româncă a fost surprinsă în timpul filmărilor din Roma la brațul lui Al Pacino; în pelicula regizată de cunoscutul cineast Ridley Scott, joacă și Lady Gaga (Patrizia Reggiani), Adam Driver (Maurizio Gucci), Jared Leto (Paolo Gucci) şi Jeremy Irons (Rodolfo Gucci). Ieri, Mădălina Ghenea a distribuit pe IG Story articolele apărute în mai multe publicații care au scris despre rolul pe care ea îl are în “House of Gucci”.

Sursa foto: Instagram & Instagram Stories