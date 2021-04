Mădălina Ghenea, la plajă în Dubai, alături de noul iubit?!

Viața sentimentală a actriței Mădălina Ghenea pare că e desprinsă din scenariul unei telenovele. După relațiile cu Gerard Butler, Philipp Plein, Matei Stratan ori Vito Schnabel, modelul ar fi început o nouă poveste de dragoste. De data aceasta, alături de un tânăr misterios, cu care ar fi apărut în public în Dubai. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, fotografiile care ar putea pune întreaga lume pe jar.

La începutul săptămânii, mai exact marți, Mădălina Ghenea s-ar fi afișat pe o plajă de lux din Emiratele Arabe Unite, în zona Summer Salt, lângă Turnul Burj Al Arab, cu un domn misterios, care nu ar fi exclus să fie noul iubit al actriței. Ambii au ales ținute lejere pentru a se relaxa pe nisipul fierbinte din Dubai. Imaginile au fost primite pe celebra adresă pont@cancan.ro.

Sexy ca întotdeauna

Sursa care ne-a trimis ineditele imagini a susținut că personajele din prim-plan sunt, fără dubiu, Mădălina Ghenea și noul iubit. Frumoasa surprinsă în fotografii a optat pentru un costum de baie din două piese, în timp ce partenerul ei a preferat să iasă în public îmbrăcat cu un tricou fără mâneci și cu bermude. Cei doi au socializat pe plajă și au părut super-relaxați. (NU RATA: IMAGINI ÎN PREMIERĂ ALE SUPERPRODUCȚIEI ÎN CARE MĂDĂLINA GHENEA JOACĂ ALĂTURI DE AL PACINO ȘI LADY GAGA)

Un lucru este cert. Mădălina Ghenea este una dintre cele mai dorite femei din lume. Este și normal, dacă ținem cont de cum arată, de cariera pe care o are și de cercurile selecte în care, de ani buni, a ales să se învârtă. Totodată, nu trebuie să surprindă pe nimeni faptul că a fost, până în prezent, logodită în cinci rânduri, doar cu bărbați celebri și bogați. Niciunul nu a reușit însă să o ducă până la altar. Poate tânărul alături de care a fost fotografiată în Dubai este cel norocos. Dacă, într-adevăr, este iubitul ei. Rămâne de văzut…

Super-discreție pe social media

În continuare, Mădălina Ghenea continuă să fie super-discretă pe rețele sociale. Nu a mai postat nimic de trei zile pe Instagram, în condițiile în care ea era omniprezentă în social media.

Iar în postările precedente a preferat să urce fotografii în care apare singură, lăsând de înțeles că nu ar fi implicată în vreo nouă relație amoroasă. Legat de posibila ei legătură, CANCAN.RO a contactat-o pe actriță pe cele trei numere de telefon pe care le deține, însă aceasta nu a răspuns apelurilor repetate.

Mădălina Ghenea a dezmințit relația cu un fotbalist de la AS Roma

La începutul anului, jurnaliștii italieni au anunțat că Mădălina Ghenea ar avea o idilă cu Nicolo Zaniolo, fotbalist legitimat la AS Roma. Jucătorul este cu 12 ani mai tânăr decât actrița.

“După ce s-a despărțit de logodnica lui, Sara, internaționalul italian a cucerit o româncă cu 12 ani mai în vârstă și cu o fetiță mică”, a notat, la momentul respectiv, Gazzetta dello Sport.

Mădălina Ghenea, care a filmat într-o reclamă alături de Cristiano Ronaldo, i-ar fi stricat, definitiv, relația cu Sara, Zaniolo nefiind la primul episod de infidelitate. “În pofida amorurilor furtunoase, prioritatea rămâne revenirea după accidentare; Roma îl așteaptă, cu sau fără iubită”, au mai precizat ziariștii italieni.

„În aceste zile, s-au spus și s-au scris multe lucruri incorecte, care au provocat multă durere și tristețe. Cred că a venit momentul să clarific această situație și să fiu transparentă, din moment ce există persoane care suferă.

Sunt o femeie care muncește din greu și care este mamă. Timp de 20 de ani am fost aruncată în niște relații pe care nu le-am avut niciodată și nu am vorbit niciodată despre ele pentru că am preferat să-i las pe oameni să facă asta, iar eu să discut despre munca mea, despre proiectele mele, despre obiective și valori.

„Înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă”

Nu am mai fost într-o relație de câteva luni bune, am zis asta și pe social media, și în interviuri. M-am ocupat de familie, de pasiunea mea pentru artă, fotografie și cinema. Sunt mândră de cariera mea profesională, de alegerile făcute și de faptul că sunt o femeie independentă. (CITEȘTE ȘI: MĂDĂLINA GHENEA I-A SPUS ”ADIO!” FIULUI LUI MR. CASH?!)

Am cunoscut și cunosc foarte mulți oameni, dar doar câțiva dintre aceștia devin prieteni adevărați, pentru că, înainte de a fi o persoană publică, sunt mamă. De Crăciun și Revelion am fost alături de cele mai drage persoane din lume: mama mea și fata mea.

O întâlnire cu prieteni comuni, glume sau râsete pe rețelele de socializare nu exprimă neapărăt o relație cu cineva și nu ascunde ceva anume, nu credeți?”, a transmis Mădălina Ghenea, la vremea respectivă.