Alex Bodi a dezvăluit în ce stadiu este, de fapt, relația cu Mădălina Ghenea: “Femeia e superbă. Le-am dat, pentru că aşa simt”. Ce a spus actrița despre milionarul din Mediaș

Alex Bodi a acceptat să spună în ce stadiu este, de fapt, relația cu Mădălina Ghenea, după ce s-a spus că aceasta a contribuit fără voia sa la despărțirea dintre el și Daria Radionova. Superba actriță l-a cucerit iremediabil pe milionarul din Mediaș și a făcut câteva declarații acide în care a vorbit și despre implicarea sa în viața acestuia.

Alex Bodi, despre stadiul relației cu Mădălina Ghenea

În vârstă de 33 de ani, Mădălina Ghenea se află în Italia din vara lui 2019 împreună cu Charlotte Stratan, fetița pe care o are din relația cu Matei Stratan. Recent, ea a aflat că a fost motiv de ceartă în fostul cuplu Alex Bodi – Daria Radionova și a răbufnit pe social media, fiind deranjată, de fapt, că a fost cuplată cu afaceristul. Pe de altă parte, controversatul milionar a precizat recent că el doar urmărește activitatea pe social media a superbei actrițe și apasă butonul de like atunci când îi place una dintre fotografiile pe care aceasta le publică.

“Uite, eu vreau să o urmăresc şi îi dau like-uri. Femeia este superbă şi am ce să văd. Nu am de ce să îmi retrag like-ul. Le-am dat, pentru că aşa simt.

I-am zis (n.r.: Dariei Radionova) că dacă le-am dat a fost pentru că aşa am vrut. Nu există suferinţă. Nici nu vreau să fiu perfid sau ipocrit să zic că a fost ceva care se şterge cu buretele. Nu. Este o femeie ok, sufletistă, chiar am avut o impresie super bună despre ea. Mi-a fost alături, m-a susţinut. S-a interpretat că m-a susţinut ea financiar. Niciodată. Mi-a oferit într-adevăr ajutorul, dar nu am avut nevoie nici de un euro, nici de la ea, nici de la nimeni. Chiar vreau să subliniez. Nu cred că pot să spun lucrul că o mai iubesc”, a spus milionarul în cadrul unui interviu acordat la Antena Stars.

Mădălina Ghenea, a răbufnit după ce a fost “cuplată” cu Alex Bodi

Celebra olteancă a luat atitudine după ce a aflat că a fost “cuplată” cu Alex Bodi și, în timpul declarațiilor fulminalte, ea a menționat că nu îl cunoaște pe antreprenor. Îndrăgita actriță a lăsat de înțeles că este o femeie singură.

“Sunt dezgustată de ce scrie presa din România. Oare nu vă este ruşine să inventaţi a nu ştiu câta oară o relaţie cu un om pe care eu nu l-am întâlnit niciodată? Nu am schimbat nici măcar un mesaj, un cuvânt, nu știu cine este această persoană și vă permiteți, a nu ştiu câta oară, să scrieți că am o relație?! Eu mă întreb: nu vă este ruşine?

Eu sunt mamă, am un copil, oare este normal ca, într-o zi, fiica mea când va învăța să citeasă, oare este normal că va trebui să citească atâtea aberații?! Când vă veți opri? Când veți înceta să scrieți asemenea aberații. Când? Pur și simplu nu este corect, nu este drept, nu este normal ce faceți!

Acum o săptămână am călătorit pentru un contract, cu un brand cu care lucrez de foarte mulți ani, aţi scris ca am o relație, după o săptămână scrieți că am o relație cu un om cu care nu am vorbit în viaţa mea! Nu am schimbat un cuvânt. Eu nu ştiu cine este această persoană, eu nu urmăresc presa din România! Nu mă interesează! Nu este normal să vă bateți joc în acest hal de un om care nu a făcut altceva decât să vă dedice timpul! Eu v-am dedicat timp!”, a transmis celebra româncă

Sursa foto: Facebook & Instagram