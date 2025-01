Cine compunea piesele trupei Generic? Dan Ciotoi a făcut mărturisirea sinceră la ALTCEVA cu Adrian Artene

Ultima ediție a podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene” din anul 2024 a fost una specială, aniversară, în care invitat de onoare a fost Dan Ciotoi, unul dintre cele mai importante nume ale muzicii de petrecere. În cadrul podcast-ului, fondatorul formației Generic a vorbit despre cariera sa, despre culisele acesteia și a făcut dezvăluiri interesante, ne știute de public până acum. Cine compunea piesele trupei Generic?

Marți, 31 decembrie, la ora 19:00, pe canalul de Youtube „ALTCEVA cu Adrian Artene”, a avut loc premiera unei ediții speciale a podcast-ului, în care în rolul de invitat a fost artistul Dan Ciotoi. Ediția a fost una captivantă, în care Dan Ciotoi a vorbit despre începuturile carierei sale și „nașterea” unora dintre cele mai celebre piese.

În cadrul podcast-ului „ALTCEVA cu Adrian Artene”, Dan Ciotoi a vorbit despre întreaga sa carieră, iar printre altele, a dezvăluit cine compunea melodiile trupei Generic. Artistul a dezvăluit că o parte au fost compuse de prieteni care se pricepeau la asta, iar altele au fost scrise chiar de el.

De asemenea, acesta a mai precizat că majoritatea pieselor erau inspirate din viața reală. De exemplu, celebra melodie „S-a rupt lanțul de iubire” a fost compusă de Dan Ciotoi după despărțirea de prima soție.

„Adrian Artene: V-a necăjit vreodată acest apelativ, părintele manelelor?

Dan Ciotoi: Nu, nu. Dar să știți că nu numai noi am participat la curentul ăsta, a fost și Azur și Odeon. Deci astea trei formații. A fost și Dan Armeanca. Noi prelucram muzică grecească, asta ce știam și puneam versuri românești. Abia după aceea am început să lucrăm cu compoziții.

Adrian Artene: Cine scria versurile?

Dan Ciotoi: Aveam prieteni care știau să scrie versuri și o parte ei, o parte noi. O parte da (n.r. erau inspirate din viețile personale), luam povești nu numai de ale noastre, ci de ale altora și le transformam în cântece.

Adrian Artene: Aveți o primă melodie pe care ne-o cântați și nouă în această seară, dar o melodie care să aibă și o poveste în spatele ei?

Dan Ciotoi: Majoritatea melodiilor au o poveste mai simpluță sau mai complicată, dar așa să am… N-am imprimat prima melodie pe care am scris-o sau chiar dacă a fost imprimată, n-o găsim. La primele două acorduri pe care le-am învățat, atunci mi-am dat seama că pot să compun. Nu știam decât două acorduri și am compus o melodie. Aveam o prietenă, o chema Mariana, și am făcut pentru ea. M-a inspirat să fac o piesă. De acolo a început ideea asta de a scrie piese.

Adrian Artene: Pentru Mariana era și piesa «S-a rupt lanțul de iubire»?

Dan Ciotoi: Nu. Asta a apărut după ce m-am despărțit de prima soție. Atunci a apărut. Asta e piesa pe care o știu toți și unii au și trecut prin așa ceva”, a mărturisit Dan Ciotoi.