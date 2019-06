Cine e de fapt Sorina, fetița de 8 ani luată cu mascații de la familia ei. De ce au refuzat 122 de familii să o adopte

Povestea Sorinei, fetița luată cu mascații de la familia de asistenți maternali este emoționantă. Nu mai puțin de 122 de familii au refuzat să o adopte, până acum, iar motivul este unul de-a dreptul halucinant.

Sorina este de etnie romă, acesta fiind – de fapt – motivul pentru care 122 de familii au refuzat să o adopte până acum. A fost dată spre adopție încă de când avea 3 ani, numai că, așa cum precizam mai sus, fetița nu a fost adoptată de nimeni. Stabiliți în SUA, Gabriel și Ramona Săcărin și-au exprimat intenția de a o adopta, iar instanța – după un proces de lungă durată – a stabilit că fetița poate să meargă în familia lor. Două familii se luptă acum pentru fetiță, de mai bine de șase luni. Sorina a ajuns la soții Săcărin după ce a fost luată cu mascații din locuința aflată în Baia de Aramă, acolo unde stătea cu asistenții maternali. Aceștia lansează acuzații grave și spun că familia care dorește să o adopte intenționează, totuși, să facă… trafic de organe.

”Am plecat pe ideea că acceptăm pe oricine ne-ar da. Am vrut să dăm o șansă unui copil din țara în care venim. Avem și un istoric de adopții în familia noastră și am vrut să mulțumim cumva prin asta, să răsplătim ceva bun cu ceva bun. Iar fiica noastră, Ava, după ce a jucat la un moment dat la școală într-o piesă de teatru în rolul unei orfane, ne-a spus că și-ar dori o surioară și că ar trebui să ajutăm un copil fără familie”, au mărturisit soții Săcărin pentru libertatea.ro.

Anchetă în desfășurare

Soții Șărămăt au deja doi copii. Dar și-au dorit să mai aibă unul. Au luat hotărârea ca Mariana Șărămăt să obțină atestat de asistent maternal pentru a ușura procedura de adopție. Trebuie menționat că asistentul maternal are prioritate la adopția copilului pe care îl ia în grijă, conform aceleiași surse. (Citește mai mult AICI)

”Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus la data de 21 iunie 2019 efectuarea de verificări la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova privind împrejurările și modalitatea în care procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova a exercitat supravegherea cercetării penale în cauza mediatizată, inclusiv în ceea ce privește coordonarea activității de efectuare a percheziției domiciliare din ziua de 21 iunie 2019. Controlul va fi efectuat de către procurori din cadrul Serviciul de Îndrumare și Control”, anunță procurorul general al României, conform stiripesurse.ro.

“Îi urăsc și nu vreau să îi văd în fața mea, că vor să mă ia de la mami și de la tati”.

Într-o postare pe facebook, momentele tensionate prin care a fost obligată să treacă Sorina au emoționat vizitatorii paginii.

”Să ne ferească Bunul Dumnezeu!!!! Revoltător un procuror femeie a coordonat această acțiune! S-au încălcat toate procedurile. Tot ce ține de umanitate este o poveste! Trei mașini cu mascați, o mobilizare de forțe cum rar întâlnești. Pentru preluarea unui COPIL de 8 ani. Sunt mamă iar așa ceva este de neacceptat! Un copil de numai 8 ani este abuzat fizic și chinuit psihic de reprezentați ai statului pentru că se împotrivește cu disperare despărțirii de asistenții maternali care l-au crescut și ocrotit mai bine de 7 ani (și care au și formulat cerere de adopție).

În timp ce strigă “Mami, nu vreau să plec!”, copilul este luat cu brutalitate și cruzime de lângă familie și târât cu indiferență pe jos, de parcă ar fi un sac cu cartofi, iar nu un suflet. Un astfel de comportament este inadmisibil și intolerabil, iar cei vinovați trebuie sancționați exemplar!

PS: Sunt curioasă cum a apreciat și motivat instanța de judecată că este în INTERESUL SUPERIOR al minorului să fie încuviințată adopția, în condițiile în care, potrivit informațiilor publice, întrebat fiind în ce relații este cu părinții adoptivi, copilul afirmă următoare: “Îi urăsc și nu vreau să îi văd în fața mea, că vor să mă ia de la mami și de la tati”.