Cine e iubitul Danielei Crudu. Sunt împreună de un an și vor să facă un copil: ”Nu e gelos că fac OnlyFans”

Daniela Crudu și-a schimbat viața și,r pare să fie pe drumul cel bun. În cadrul unui interviu, fosta asistentă TV a vorbit despre cum s-a adaptat în Suedia, dar și despre viitorul tată la copiilor ei.

Cruduța a luat-o de la zero și s-a mutat, alături de sora ei, în Suedia, loc ce pare să-i priască, atât din punct de vedere profesional, dar și sentimental. Dacă în România și-a dorit faimă, se pare că, odată cu înaintarea în vârstă, Daniela și-a schimbat prioritățile.

”Îmi place mult de tot aici, e liniște, nu mă știe nimeni, e tare. Îmi pot face de cap, fac ce vreau eu, plus că stă sora mea aici. Îmi fac treaba liniștită, nu mă stresează nimeni. Plus că, eu cum fac OnlyFans, nu am probleme când vreau să fac poze, să închiriez un apartament, o casă.

La noi se uită lumea, vorbește, aici, în Suedia, nu interesează pe nimeni ce faci, poți să închiriezi ce vrei, să faci ce vrei. Sora mea e fotograful meu, eu al ei”, a spus Daniela Crudu pentru Fanatik.

Daniela Crudu: ”Îmi doresc un copil și lucrăm la asta”

Schimbarea este binevenită, deoarece Cruduța este pregătită să ia viața în piept și să devină mamă. Fosta asistentă TV este iubită și iubește. Așa cum a declarat, Daniela Crudu crede că a venit și timpul ei să fie fericită, alături de un bărbat.

Daniela se declară o femeie împlinită alături de iubitul ei și, de ce nu, de viitorul tată la copiilor ei.

Cu dragostea stau foarte bine. Am un iubit, e român, e un tip mai discret. E un băiat care e cuminte, e potrivit pentru mine, e liniștit. Mă face pe mine fericită, iar asta e cel mai important. Și o face de un an de zile, deja. Nu e gelos că fac OnlyFans, a înțeles că e un business, e deschis la minte și a înțeles că nu se întâmplă ceva, că e totul online.

Sper la un copil, sincer, da, lucrăm deja. De ce nu? Sunt fericită, iar asta e cel mai important. Supărări am avut destule, e și timpul meu”, a mai spus Cruduța.

Câți bani face Daniela Crudu din Onlyfans

Dacă pe plan personal lucrurile merg din ce în ce mai bine, pe plan profesional este loc și de mai bine. Cruduța s-a lansat pe platforma Onlyfans, acolo unde încântă privirile abonaților, însă, ca în orice industrie, lucrurile se mișcă greu.

Fosta asistentă TV a declarat că se fac bani frumoși din Onlyfans, însă, de multe ori, lumea ridică prea mult în slăvi aceast job.

”Se câștigă bani frumoși din OnlyFans. Dar nu cum zic toate fetele astea care tot apar și se laudă cu câți bani fac ele. Nu e chiar așa, e multă muncă și nu câștigi sume exorbitante peste noapte dacă faci doar asta.

Se fac bani frumoși, dar trebuie să te ocupi și să ai răbdare. Dar, recunosc, câștig mai bine decât atunci când apăream la televizor”, a concluzionat Danila.