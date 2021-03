Cine e Ruslana Krutas, concurenta care a primit Golden Buzz de la Alexandra Dinu. Momente de stupoare la Românii au Talent

Ruslana Krutas a primit Golden Buzz la Românii au Talent, sezonul 11 și a trecut direct în semifinală. Tânăra este în Cartea Recordurilor și studiază la Academia de Circ de la Kiev și spune că, deși părinții ei nu vin din domeniul artelor, o susțin în tot ce face.

Ruslana Krustas, o acrobată în vârstă de 20 de ani a reușit să cucerească juriul de la Românii au Talent prin momentul ei de contorsionism.

„Mă numesc Ruslana Krutas, am 20 de ani şi vin din Kiev, Ucraina. Călătoresc foarte mult. Am ajuns în 25 de ţări cu spectacolul meu. Acum, sunt pentru prima oară în România şi îmi place ţara asta. Am venit în România pentru a-mi arăta talentul şi sper ca românii să mă aprecieze. Sunt emoţionată de fiecare dată înainte să intru pe scenă, trăiesc foarte multe sentimente”, a mărturisit concurenta.

După prestația contorsionistei, Alexandra Dinu a rămas complet impresionată și a apăsat pe butonul auriu. „Singurul lucru pe care pot să îl fac după momentul tău este ăsta”, a spus Alexandra Dinu, iar apoi a apăsat Golden Buzz pentru Ruslana Krutas, frumoasa contorsionistă din Ucraina. CITEȘTE ȘI LOVITURĂ FĂRĂ PRECEDENT PENTRU „ROMÂNII AU TALENT”. EMISIUNEA A FOST DETRONATĂ DE „CHEFI LA CUȚITE” Cine este Ruslana Krutas Tânăra care a cucerit inimile juraților de la Românii au Talent a început încă de la vârsta de 3 ani să facă gimnastică ritmică, iar apoi de la 6-7 ani a descoperi contorsionismul. Ruslana Krutas călătorește în toată lumea cu show-urile ei, iar până la vârsta de 20 de ani, a ajuns în peste 25 de țări. Ruslana are un vis foarte mare, să fie cea mai cunoscută în acest domeniu, iar fiecare persoană care o urmărește să rămână impresionată de ceea ce face.

Ruslana studiază la Academia de Circ de la Kiev și are un record mondial pentru numărul în care sparge cu spatele 24 de baloane. Părinții ei sunt cei de la care tânăra primește suport, deși nu lucrează în același domeniu, o susțin necondiționat. Și din partea iubitului are parte de foarte mult suport, bărbatul nu are nicio legătură cu domeniul artelor, ci este un om de afaceri.