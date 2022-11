Cine este, de fapt, Ahmad Daas de la Chefi la cuțite. Cel supranumit ”spaima nevestelor” a fost eliminat din competiție

Miercuri seară, 2 noiembrie, Ahmad Daas, concurentul din echipa lui chef Florin Dumitrescu, reprezentată de aurul roz, a fost eliminat. Iată cine este cu adevărat tânărul cu dublă cetățenie care a participat la Chefi la cuțite.

Ahmad Daas are 28 de ani, este pe jumătate arab și pe jumătate român. Mama lui este cea născută în România, așa cum a fost și el. Cu toate acestea, pe când el avea 6 ani, părinții lui au decis să se mute din România pentru cariera tatălui său, care muncește ca farmacist în Ierusalim.

Cine este, de fapt, Adhmad Daas

Deși casa lui e în Ierusalim, Ahmad Daas a povestit că mereu s-a simțit atras de România, țara lui natală, așa că în urmă cu 4 ani a decis să se întoarcă pe pământ românesc. Fostul concurent de la Chefi la cuțite susține faptul că totul aici e foarte frumos și că visul lui a fost dintotdeauna să ajungă înapoi.

Ahmad Daas este pasionat de gastronomie, dar nu este de profesie bucătar. Acesta este, de fapt, șef de restaurant. De la 24 de ani, de când a venit în România, el și fratele lui și-au deschis împreună o afacere. Este vorba despre o shaormerie cu specific arăbesc.

”Mi-am deschis o afacere cu fratele meu în Ploiești. O shaormerie”, a mărturisit Ahmad, la TV.

Până să deschidă această afacere cu shaormeria, fostul concurent din echipa lui Florin Dumitrescu a lucrat în domeniul de securitate, timp de 4 ani, în Ierusalim.

”Am muncit în domeniul de securitate patru ani. Mi-a plăcut foarte mult ce făceam, dar era munca prea periculoasă pentru noi. Mergeam la cluburi, proteste intervenții, meciuri. Eu eram șef de aproape o sută de oameni”, a mai declarat Ahmad Daas în preselecții.

De ce a fost eliminat de la Chefi la cuțite Ahmad Daas

În ediția 28 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 2 noiembrie 2022, Ahmad Daas a avut o farfurie cu cel mai mic punctaj. Acesta a obținut doar 6 puncte, fapt pentru care a părăsit competiția.

”Eu n-am avut nicio speranță în momentul ăla că o să rămân! Sunt sigur că l-am dezamăgit pe chef Florin Dumitrescu în seara asta. Am dat absolut tot ce am putut, dar trebuie să dau un pic mai mult, să fiu atent și cu colegii mei. (…) Nu e vina nimănui că am plecat eu acasă, e vina mea. Nu am știu să mă încadrez cu timpul. E greșeala mea, îmi asum!”, a mărturisit Ahmad Daas, în timpul ediției din 2 noiembrie.

