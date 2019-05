Cine este, de fapt, Marius Crăciun, marele câștigător al finalei Ferma 2019 de la Pro TV

Show-ul ”Ferma” a avut un câștigător-surpriză, sportivul Marius Crăciun. Acesta a câștigat marele premiu, în valoare de 50.000 de euro, după ce l-a învins în finală pe Cătălin Moroșanu.

Marius Crăciun are 23 de ani și a mărturisit că banii pe care i-a câștigat la "Ferma" vor fi folosiți pentru a-și ajuta familia. În 2018 a participat la emisiunea "Ninja Warrior", reușind să ajungă în finală. Atunci, de altfel, s-a făcut remarcat. A absolvit Facultatea de Educație Fizică și Sport, iar viața sa nu a fost una ușoară. Din cauză că tatăl său suferea de Alzheimer, Marius Crăciun a muncit încă din adolescență pentru a aduce bani în casă.

„Munca nu mă sperie. Am avut multe job-uri astfel încât să îmi pot câştiga pâinea şi să îmi ajut familia. Vreau să folosesc banii câştigaţi pentru a le asigura celor dragi o viaţă decentă. Adevărul este că de cele mai multe ori aş fi făcut ceva pentru mine, dar am făcut mai mult pentru familie. Încă de când am început să câştig bani, toate veniturile mele mergeau către ei. Au fost momente când aveam doar o singură pereche de încălţăminte şi o purtam şi eu, şi fratele meu. Aşteptam să vină el de la liceu, ca să primesc încălţările de la el şi să mă duc şi eu la şcoală. Am ţinut foarte mult toate aceste greutăţi în mine fără să le ştie altcineva pentru că nu îmi place să mă plâng. Am considerat că sunt alţii care au probleme şi mai grave decât mine. Am ajuns să fiu atât de optimist încât m-aş putea arunca de la etaj considerând că înainte cu doi metri de pământ aş putea zbura. Dumnezeu mi-a arătat foarte multe lucruri în viaţă“, a povestit câștigătorul ”Ferma”.

”Nu-mi vine să cred!”

Vizibil emoționat după câștigarea marelui premiu de 50.000 de euro și titlul de ”Fermierul anului”, Marius Crăciun a declarat: „Nu-mi vine să cred că am câştigat marele premiu şi mă bucur enorm că mi-am îndeplinit visul“. Marius l-a felicitat și pe Cătălin Moroșanu, cei doi fiind, de acum, și foarte buni prieteni. „Vă mulţumesc tuturor că m-aţi susţinut şi că aţi crezut în mine. Îi mulţumesc lui Moroşanu pentru tot ce m-a învăţat, pentru că mi-a fost alături, pentru că este un om deosebit, cu un caracter frumos. Tot respectul“.

Marius Crăciun este un tip optimist, în ciuda tuturor greutăților prin care a trecut de-a lungul timpului. Dar a avut puterea să le depășească, s-a autoeducat în acest sens și spune că sportul l-a ajutat enorm.

„Sportul m-a ajutat să fiu mai disciplinat, mai educat, să respect oamenii, să cunosc oameni noi, tipologii de oameni diferite şi mi-a dezvoltat foarte multe funcţii motorii şi calităţi motrice“, declară Marius Crăciun, ”Fermierul anului”.