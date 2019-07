Istoria scrisă de Simona Halep în finala de la Wimbledon 2019, unde a jucat împotriva Serenei Williams, a făcut ca numele româncei să fie rostit pe întreg mapamondul. Jurnaliștii publicațiilor celebre au relatat atât despre victoria tenismenei, dar și despre viața personală: familie, avere și cuceririle făcute. Unele dintre subiectele cele mai citite este cel despre Radu Barbu, iubitul Simonei Halep.

Cine este, de fapt, Radu Barbu, iubitul Simonei Halep

Jurnaliștii de la The Sun au publicat un articol care se numește: “Simona Halep și Radu Barbu sunt împreună? Cum l-a cunoscut campioana de la Wimbledon?”. Presa din Marea Britanie a pus relația lor sub semnul întrebării, pentru că cei doi au fost mereu discreți cu povestea de dragoste pe care o trăiesc. În plus, a fost readusă în discuție vacanța petrecută de aceștia pe Riviera Italiană la sfârșitul lui 2017. Atunci, românca încoronată “Regina de la Wimbledon” în 2019 și Radu Barbu au fost fotografiați de paparazzi în ipostaze apropiate.

Radu Barbu are 35 de ani și este antrenor de tenis la o şcoală pentru juniori din Pitești, oraşul natal. El a absolvit cursurile Universităţii din Texas și a avut o scurtă carieră în tenis, fără rezultate importante. A participat, ca junior, la numeroase turnee de tenis din întreaga lume, potrivit collegetennisonline.com. Cel mai bun loc în clasamentul mondial a fost 1.151, în 2004, iar totalul câştigurilor sale s-a ridicat la suma de 3.217 dolari, relatează digisport.ro. El este bun prieten cu un alt mare tenismen din Constanţa: Horia Tecău.

Simona Halep, declarații despre bărbatul ideal

“Bărbatul ideal pentru mine trebuie să fie sensibil, să fie bland. Adică să se poarte frumos cu mine. Să ţină la mine ca persoana. Partea fizică mi se pare că este pe planul doi. Mi-aş dori un bărbat care să fie sensibil. Nu iubesc pe nimeni acum, acum nu există nimeni, dar sunt deschisă şi imi doresc să-mi găsesc iubirea, cum spuneţi”, a declarat Simona Halep într-un interviu pentru Pro TV.