Simona Halep, colecție impresionantă de mașini de lux. Valoarea colosală a bijuteriilor pe patru roți

La 27 de ani, Simona Halep deține o colecție impresionantă de mașini de lux… iar într-un viitor îndepărtat, îndrăgita tenismenă i-ar putea face concurență lui Ion Țiriac, care aproape 300 de autoturisme extravagante și rare, iar averea lui este estimată la peste 1,2 miliarde de dolari, conform revistei americane Forbes. La finalul anului trecut, afaceristul s-a mândrit cu un autoturism Auburn Speedster din 1935, pe care l-a restaurat. Bijuteriile pe patru roți pe care le are Simona Halep au o valoare colosală.

Simona Halep, colecție impresionantă de mașini de lux la 27 de ani

Recent, Simona Halep a mărturisit că: “A fost visul mamei mele să joc finala de la Wimbledon”. Tenismena este prima româncă ajunsă în finala Wimbledon, unde va juca cu Serena Williams.

Printre autoturismele de lux pe care Simona Halep le deține se numără un Mercedes Benz S 350 Blutec de 100.000 de euro, un Mercedes S500 4 Matic, în valoare de 120.000 de euro, un Mercedes Benz Gle 350D 4 Matic de “doar” 85.000 de euro, un Mercedes AMG S cabriolet negru, un Porsche Cayenne S de 95.000 de euro, un Porsche Panamera 4S de 90.000 de euro, un Porsche 911 Carrera S, Range Rover Sport de 120.000 de euro.

După ce anul trecut a câștigat primul ei turneu de Grand Slam la Roland Garros, Simona Halep a intrat în posesia unui Mercedes AMG GT, în valoare de 200.000 de euro. Puțini sunt aceia care știu că îndrăgita tenismenă a obținut permisul de conducere după ce a dat de tri ori sala. “Am susţinut examenul în aprilie 2012. Nu eram focusată pe subiect. L-am picat de două ori. Am dat doar 21 de răspunsuri corecte din 26, iar a treia oară, am făcut 24, l-am luat. La examentul practic, nu am avut însă probleme!”, a dezvăluit Simona Halep în cadrul unui interviu mai vechi.

Simona Halep, în lumea afacerilor din România

Celebra tenismenă a intrat de câțiva ani buni în lumea afacerilor din România. Fiind adepta investițiilor, Simona Halep are mai multe afaceri cu potențial în derulare. Ea a început construcția unui complex rezidențial, multe dintre apartamente fiind deja vândute, a cumpărat un hotel care costă aproape două milioane de euro la Poiana Brașov și a deschis o cafenea la Constanța în care a investit în jur de 600.000 de euro, potrivit stirilekanald.