Cine este femeia cu care îşi petrece timpul Dorian Popa, după despărţirea de Claudia Babs? E lângă el la orice pas

Dorian Popa nu mai are nevoie de nicio prezentare. Toată lumea a auzit măcar o dată de numele artistului, ori datorită carierei lui de succes, ori din cauza ultimului scandal în care a fost implicat, după ce a fost prins drogat la volan. A trecut printr-o perioadă foarte grea, mai ales că relația dintre el și Claudia Iosif a luat sfârșit. Cei doi s-au iubit vreme de 11 ani, iar povestea lor de iubire a luat sfârșit pentru că „totul” se consumase între ei. După separare, actorul n-a rămas singur, ci este înconjurat de mulți apropiați. Cine este femeia alături de care vedeta TV își petrece timpul chiar și acum când este singur?

Dorian Popa a trecut cu greu peste separarea de Claudia Iosif, mai ales pentru că aceștia au avut o relație timp de 11 ani. S-au iubit cu patos, dar și-au spus adio când toată lumea aștepta să facă pasul cel mare. Lucrurile nu mai erau bune în povestea lor de iubire și au ales să pună stop cât încă nu este prea târziu. Greu le-a fost amândurora să-și revină după despărțire, însă viața merge mai departe și este normal să-și vadă fiecare de drumul lui.

Despărțirea l-ar fi împins pe Dorian Popa să cadă pradă în fața substanțelor interzise. Nu o spunem noi, ci a mărturisit chiar el când a explicat adevăratul motiv pentru care a fost prins la volan drogat. Actorul a dezvăluit că nu se simțea în apele lui și că a făcut o mare greșeală pe care și-a asumat-o public. De altfel, i-a îndemnat pe fanii lui să nu-i urmeze acțiunile, ci sfaturile bune pe care le-a oferit apoi.

„Am simțit, poate mai mult ca oricând, nevoia de relaxare, de liniște, după o perioadă agitată cu terminarea renovărilor și toate lucrurile pe care le știți din viața mea publică. Plus, un lucru din viața privată pe care nu am vrut să îl fac public, și anume despărțirea de Babs. Toate astea m-au copleșit și poate au contribuit la greșeala tâmpită pe care am făcut-o, dar, repet, nu am nicio scuză”, spunea Dorian Popa într-un vlog pe Youtube.