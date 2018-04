Presa americană vuiește de zvonuri legate de cine este noua iubită a lui Brad Pitt. Celebrul actor a trecut peste divorțul de Angelina Jolie și a făcut o nouă cucerire. Deși s-a zvonit că ar fi revenit în brațele primei soții, Jennifer Aniston, revista People a titrat că starul se iubește cu Neri Oxman.

Au existat mai multe variante legate de cine este noua iubită a lui Brad Pitt, dar niciuna nu a stat în picioare până acum. Revista People susține că starul de la Hollywood se iubește cu o superbă arhitectă, care seamănă cu Angelina Jolie. Nori Oxman, de la Massachusetts Institute of Technology, este designer, arhitect și profesoară.

O sursă a declarat că pe Brad Pitt şi Neri Oxman îi leagă pasiunea pentru arhitectură, design şi arte şi că între ei ar fi „o prietenie profesională”, care încă nu s-a transformat în poveste de dragoste. Cu toate acestea, presa de peste Ocean a speculat că cei doi sunt deja împreună. Actorul american o consideră pe arhitectă fascinantă, susține apropiații lui. Cei doi au petrecut tot mai mult timp împreună în ultima perioadă.

Cine este Neri Oxman, noua iubită a lui Brad Pitt

Neri Oxman are 42 de ani și este un arhitect cunoscut din Statele Unite ale Americii. Bruneta s-a născut în Haifa, Israel. Cea mai faimoasă „operă” a sa a fost „construită” de viermi. Folosindu-se de o combinație de roboți și de 6.500 de viermi de mătase, Oxman a creat celebrul său proiect The Silk Pavilion, în 2003. Neri Oxman a avut și ea o căsnicie eșuată. Ea a fost căsătorită cu faimosul compozitor Osvaldo Golijov. Cei doi s-au căsătorit în 2011, dar nu se cunosc detalii despre relația și divorțul lor. Bruneta n-a vrut niciodată să vorbească despre viața ei intimă, însă a mărturisit în cadrul unui interviu recent că nu are copii.

Interesant este că Neri Oxman l-a menționat pe Brad Pitt, în 2017. Întrebată de ce meseria ei este dominată de bărbați, ea a spus că: „Din același motiv pentru care avem bărbați ca Brad Pitt și George Clooney. Face parte din natura umană să idolatrizeze stereotipuri. Nu este numai cazul arhitecturii. Este adevărat și pentru muzică, pentru femeile care lucrează în teatru, pentru regizori. Nu este doar boala profesiei de arhitect. E vorba de cultura noastră și de stereotipurile pe care le dezvoltăm”.