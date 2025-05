Cine este noul iubit al Danei Roba. Primele imagini cu bărbatul care i-a furat inima, imediat după despărțirea de Beni

Dana Roba își trăiește viața din plin după despărțirea de Beni, cu care a avut o relație de peste un an. În ciuda speculațiilor privind o posibilă împăcare, cei doi se află acum pe drumuri complet diferite. Deși mai păstrează o relație civilizată și se salută dacă se întâlnesc, nu se poate vorbi despre o apropiere reală între cei doi. Iată cum arată noul iubit al vedetei!

În prezent, Dana se concentrează pe o nouă poveste de dragoste, de această dată cu un bărbat stabilit în Statele Unite. Chiar dacă mii de kilometri îi despart, relația lor a început promițător, iar cei doi se află într-o perioadă plină de entuziasm. Vedeta s-a afișat deja cu noul iubit și pare că este în culmea fericirii.

După o perioadă dificilă, în care a lăsat în urmă capitolul Beni, Dana Roba pare să fi găsit din nou fericirea și încrederea într-o nouă poveste de iubire. Cu o carieră solidă și o viață personală care pare să înflorească din nou, vedeta demonstrează că este gata să privească înainte cu optimism.

De altfel, Dana a publicat recent imagini alături de noul ei partener pe platforma TikTok, confirmând astfel legătura și alimentând speculațiile despre intensitatea relației. Bărbatul, despre care se spune că este gata să se mute în România pentru a fi alături de vedetă, pare să fie dispus să facă mari sacrificii pentru ca relația lor să funcționeze.

„Când vine dragostea, nu te întreabă ce vrei, te ia pe nepregătite. Sunt cu cineva, dar nu vreau să dau prea multe detalii despre relația de la Washington pentru că este la început.Mă înțeleg bine cu el, iar când nu ne înțelegem ce spunem, intrăm pe Google Translate și ne înțelegem. El este american cu acte în regulă.

Este mai mare decât mine, are 38 de ani. Este o diferență normală de vârstă între noi și nici nu mi-aș dori un bărbat mai mic decât mine sau de vârsta mea. Faptul că este matur și are o vârstă mă poate înțelege, poate înțelege și conștientiza că am copii” , a spus Dana Roba pentru CANCAN.RO.