Cine este Octavian Micleușanu, singurul fotograf român de la Festivalul de Film de la Veneția

Octavian Micleușanu este singurul fotograf român acreditat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția și la Bienala Internațională de Artă, Dans Contemporan și Arhitectură. Absolvent al Academiei de Arte Frumoase din Veneția în 2013, acesta este fotograf, grafician și pictor.

Din 2018, numele său este legat și de Carnavalul venețian și de Venice Fashion Week, evenimente unde este fotograf oficial, scrie Mediafax.

Octavian Micleușanu a acumulat de-a lungul carierei sale numeroase diplome și premii la cursuri și workshopuri internaționale. Acesta a realizat portrete memorabile ale unor mari personalități internaționale și a marcat o colaborare ce i-a consolidat prezența pe scena artistică internațională: cu Roberta Reali, directoarea ziarului online „Art in Italy”.

„După atâția ani, simți că faci parte din familia festivalului. Este greu să obții acreditarea ca fotograf, dar odată intrat, trăiești senzația că aparții acestui univers al cinematografiei adevărate.”, a spus Octavian.

În ceea ce privește emoțiile pe care le are atunci când trebuie să livreze un produs clienților, acesta spune:

„Cele mai intense momente apar atunci când ești plătit de clienți și trebuie să le livrezi fotografii impecabile. Este o responsabilitate uriașă.”

La Veneția, Octavian a avut ocazia să interacționeze cu mari artiști ai lumii, printre care: compozitorii Hans Zimmer, Brian Eno, Michael Nyman, balerinul Mihail Baryshnikov, regizori precum Aleksandr Sokurov, Oliver Stone, Ridley Scott sau Denis Villeneuve, dar și actori precum Jeremy Irons, George Clooney, Jim Carrey, Mel Gibson sau Timothée Chalamet.

„Sunt întâlniri care îți rămân pe viață în memorie”, mărturisește fotograful.

