Cine este sexoasa luptătoarea de MMA care se întreține din OnlyFans? “În sfârșit îmi permit să mă antrenez zilnic”

Povestea de viață a sătmărencei Alice Ardelean pare una extrem de interesantă. Tânără de 29 de ani, care are un parcurs extraordinar în lumea sporturilor de contact, și-a redobândit independența financiară după ce a făcut senzație pe una dintre cele mai cunoscute platforme sociale. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, detalii și mărturisiri savuroase.

Drumul spre succes pare să fie mai tot timpul unul extrem de anevoios, iar de acest lucru s-a convins și sătmăreanca Alice Ardelean. A plecat din România în urmă cu aproximativ șase ani, pentru o viață mai bună, dar viața dincolo de granițele țării nu a fost deloc doar lapte și miere. După cum chiar ea ne-a povestit, Alice Ardelean s-a confruntat de-a lungul timpului cu mai multe situații dificile.

„Am avut câteva situații destul de dificile. Sala mea principală, în care mă antrenam, s-a închis la puțin timp după ce am câștigat meciul din Germania, în decembrie 2017, împotriva adversarei Samia El-Khawad. Nu m-am antrenat o perioadă destul de lungă și am rămas alături de aceeași echipa, același antrenor, care încet-încet au început să-și construiască sala lor proprie, am început să mă antrenez și am fost invitată la reality show-ul „THE FIGHTER”.

Am fost 10 fete din jurul lumii, 2 echipe și am luptat una împotriva celeilalte până la ultima persoană care a luptat pentru centură EFC cu campioana de la acel moment. Am câștigat 2 meciuri, am ajuns în semi-finală și medicul m-a retras din show din cauza unei „contuzii” suferite în meciul anterior”, ne-a povestit Alice Ardelean.

Face senzație pe internet

În ciuda faptului că își petrece mai tot timpul în sala de antrenament, Alice Ardelean este o persoană extrem de activă și în mediul virtual. Sătmăreanca care face senzație în lumea sporturilor de contact a reunit să strângă o comunitate extrem de numeroasă de fani, pe rețelele de socializare, acolo unde postările ei sunt extrem de apreciate.

Mai mult decât atât, de aproximativ un an, luptătoare MMA și-a făcut un cont pe una dintre cele mai renumite platforme dedicate adulților, acolo unde pare să facă senzație cu fizicul de invidiat.

„Am cont de OnlyFans de un an. Îmi merge extrem de bine. Sunt super fericită că în sfârșit îmi permit să mă antrenez zilnic, să-mi plătesc antrenorii, nutriționistul, mâncarea, echipamente și toate cheltuielile pe care până acum nu mi le permiteam din salariul pe care îl câștigăm la jobul meu.

Îmi și place, mă pozez zilnic, pun videoclipuri pe site. Părerea mea e că am un fund așa frumos, păcat să stea ascuns. Abonați-vă și susțineți mi carieră sportivă prin OnlyFans”, ne-a spus Alice, extrem de încrezătoare în ea.

Luptă în gala RXF

Pe data de 15 septembrie, Alice Ardelean va participa la super evenimentul anului din lumea sporturilor de contact. Sătmăreanca se va lupta în cușcă cu Ana Maria Pal, în super-gala RXF, eveniment susținut de Las Vegas România și transmis în exclusivitate pe platforma RXFlive.ro.