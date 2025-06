Cine este și cu ce se ocupă mama copilului lui Ștefan Mandachi. Dezvăluirile dureroase pe care le-a făcut, înainte să ceară ordin de protecție împotriva milionarului

Un nou scandal se conturează, cel dintre Ștefan Mandachi și femeie cu care are un copil. Acum, aceasta îl auză de violență și spune că de mai bine de doi ani trăiește un adevărat calvar. Pe de cealaltă parte, antreprenorul neagă vehement acuzațiile. Cine este și cu ce se ocupă femeia care i-a stat alături lui Ștefan Mandachi?

Cristina și Ștefan Mandachi au avut o relație de lungă durată, iar rodul acesteia este fetița pe care o au împreună. Însă, se pare că încă de pe vremea când tânăra era însărcinată au început violențele și au continuat și după ce micuța a venit pe lume. Însă, abia acum Cristina a pus piciorul în prag, a dezvăluit lucrurile prin care a trecut și a cerut ordin de protecție.

Despre cea care i-a fost parteneră lui Ștefan Mandachi nu se știu prea multe lucruri în spațiul public. Aceasta a avut apariții rare și a stat în umbră până acum. Deși a îndurat mai bine de doi ani violențele partenerului, Cristina este implicată într-un proiect prin care ajută femeile să treacă peste suferință.

Mai exact, aceasta nu este deloc străină de problema violenței domestice, iar în urmă cu un an vorbea despre platforma online pe care a realizat-o, în care militează pentru împuternicirea femeilor și unde se țin cursuri pentru femeile care au nevoie de încurajări și sfaturi, potrivit fanatik.ro.

Mai mult, în acest proiect, creat special pentru femeile care au nevoie de ajutor, a fost implicat și Ștefan Mandachi, care a fost invitat să țină prelegeri despre cum pot femeile să devină independente financiar.

„Mi-am resuscitat o amintire de mult uitată, din copilărie. Și anume, la tatăl meu lucra o tânără foarte frumoasă, cu enorm de mult potențial, dar care s-a îndrăgostit de un bărbat cu o reputație ușor pătată, care nu avea job și care nu s-a îndrăgostit, la rândul lui, de această femeie. Am tot urmărit-o cum suferea, cum rămânea fără bani, pentru că îi dădea lui. Îmi povestea și îmi arăta mesaje cum domnul, dacă pot să îi spun așa, îi spunea că va ieși cu ea la întâlnire doar dacă îi cumpără un pachet de țigări.

Deși eram foarte mică, am știut să interpretez perfect situația și am simțit multă revoltă. Încercam să o sfătuiesc și am continuat să fac asta cu prietenele mele, chiar cu femeile care erau cu mai mulți ani decât mine. Am zis că refuz să mai văd vreodată o femeie în acea situație. Mi-am dat seama că singurul mod să ajut femeile este prin facilitarea accesului la educație. Femeile, ca această domnișoară, sunt complet nevinovate. Am căutat să aduc mentori din toate ariile de expertiză de care ar avea nevoie o femeie, și educație financiară, și educație privind relațiile”, spunea Cristiana, pe YouTube, în urmă cu un an.