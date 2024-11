Cine este și cu ce se ocupă Oana Lasconi, fiica Elenei Lasconi. Scandalul dintre cele două a ținut prima pagină a ziarelor

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, nu este doar o figură politică apreciată, ci și o mamă care a trecut prin încercări dificile alături de fiica sa, Oana. Relația dintre cele două a fost pusă la încercare de diferențele de opinii și de distanța fizică din anii copilăriei Oanei, însă, în ciuda conflictelor, legătura lor rămâne una profundă.

Elena Lasconi a povestit în mai multe interviuri despre dificultățile întâmpinate în creșterea Oanei, pe care a avut-o la vârsta de 20 de ani. După divorțul de primul soț, jurnalista a crescut-o aproape singură, sprijinindu-se pe ajutorul părinților săi. Distanța fizică, cauzată de cariera intensă a Elenei, inclusiv misiunile ca reporter de război, a lăsat urme asupra relației mamă-fiică.

„Au trecut anii, multă vreme mi-am ținut copilul la Hațeg, la ai mei, nu știu ce m-aș fi făcut fără mama și tata!, mergeam la ei în weekend-uri, uneori plecam corespondent în diverse locuri din țară, am fost și corespondent de război în Afganistan, iar toate astea au însemnat tot atâtea răni pentru relația mea cu Oana.Sigur că ne iubeam, că eram cât de aproape puteam de ea, că mă vedea ca pe o zână, iar ea era salvarea mea. Dar distanța era de ne-evitat.Cred că nici ea nu mai suporta să stăm departe una de cealaltă. Mi-aduc aminte și acum un moment din gară, când ne-am revăzut, iar ea a început să alerge după mine, s-a împiedicat, a căzut și și-a julit picioarele. Te sfâșie să vezi așa ceva.”, mărturisea Elena Lasconi într-un interviu pentru Life.ro .

Oana Lasconi, în vârstă de 32 de ani, locuiește în Paris și se definește ca un „anticapitalist transilvănean”, susținând drepturile comunității LGBTQ+. Deși a început trei facultăți, nu a absolvit niciuna, dar a găsit succes în alte domenii, inclusiv în lumea gaming-ului, prezentând emisiunea „Weekly Ops” pentru fanii jocului World of Tanks. Pe rețelele sociale, Oana își exprimă clar opiniile politice și sociale, fiind adesea un susținător vocal al egalității de drepturi și un critic al capitalismului.

CITEȘTE ȘI: Rezultate alegeri prezidențiale 2024. Date oficiale BEC + cine a intrat în turul 2

După cum vă spuneam, Oana Lasconi susține drepturile comunității LGBTQ+, iar acesta a fost motivul pentru care s-a iscat o ceartă între tânără și mama ei. Mai exact, în 2022, relația dintre cele două a fost zdruncinată de un conflict public, după ce Oana a criticat-o vehement pe mama sa pentru votul în favoarea referendumului pentru familia tradițională. Oana și-a exprimat dezamăgirea printr-o postare video, în care a acuzat-o pe Elena Lasconi de homofobie, afirmând că votul ei a fost „jegos și discriminatoriu”.

„Sunt aici să vorbesc despre mama mea, Elena Lasconi, candidat USR la europarlamentare. Am citit știrile de astăzi (sâmbătă – n.red.), însă sunt în continuare în șoc și absolut dezgustată să aflu că mama mea a votat DA la referendumului Coaliției pentru Familie pentru a susține așa-zisa familie tradițională între un bărbat și o femeie.

Nu pot să descriu durerea pe care o simt nu numai ca fiica ei, însă și ca un membru al acelei comunități. Sunt absolut dezgustată, dezamăgită și șocată. Nu-mi vine să cred că persoana pe care am susținut-o în cariera ei politică s-a dovedit a fi o homofobă. Nu am cuvinte. Nu m-aș fi așteptat la așa ceva niciodată, nu m-aș fi așteptat ca ea să fi militat vreodată pentru drepturi egale. Nu a părut vreodată pasionată de acest subiect, însă sunt șocată să aud că a votat DA pentru modificarea Constituției într-un mod jegos și discriminatoriu. Mă doare sufletul, inima și am palpitații de câteva ore”, declara Oana Lasconi la acea vreme.