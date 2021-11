Cine este și cum arată soția lui Mihai Bobonete de la Pro TV. Dacă are probleme cu femeile în „Las Fierbinţi”, Bobiţă se „răzbună” în viaţa reală

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai faimoși și apreciați actori din showbizul românesc. Vedeta se filmează în mai multe proiecte și este așteptat cu showuri în diferite părți ale țării.

Actorul nu este obișnuit să vorbească mult despre viața personală. Acesta are o familie frumoasă și unită, care îl așteaptă acasă după filmări. Însă, foarte pușini știu cum arată soția vedetei.

Cine este și cum arată soția lui Mihai Bobonete de la Pro TV, pe B1tv.ro

Cum a reușit s-o cucerească

Artistul povestește că a fost nevoit să lupte pentru fericirea personală. Se pare că jumătatea lui Bobonete nu a fost atât de ușot de cucerit. Cei doi s-au cunoscut în adolescență.

„La 14 ani, când a venit vremea să dau la liceu, am intrat la Slobozia, la mate-fizică, la „Mihai Viteazul’. Și am stat în internat, unde existau două camere de băieți și 30 de camere de fete, de la vârsta gimnaziului până la postliceală. Acolo am cunoscut-o și pe Cătălina, la o petrecere, în cantina internatului. Am invitat-o la un dans și aia a fost. Ea avea 12 ani, eu 14, iar motivul pentru care venise acolo era că avea o soră mai mare, la liceu, și locuiau împreună”, a povestit Mihai Bobonete, citat de viva.