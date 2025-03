Cine este și din ce face bani Ioana Taisia, fiica lui Robert Turcescu: ”Este în altă zonă”

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu a fost prezent Robert Turcescu. Acesta a vorbit printre altele despre rețelele sociale și impactul acestora, dar și despre fiica lui, care este cunoscută în mediul online. Din prisma activității pe care fiica lui o are, Robert Turcescu a înțeles mai bine mecanismele din mediul online și cum funcționează acestea. Cine este și din ce face bani Ioana Taisia, fiica lui Robert Turcescu?

În cadrul ediției din data de 30 martie a emisiunii Dan Diaconescu Direct în rolul de invitat a fost Robert Turcescu. În contextul în care în ultima perioadă s-a tot vorbit despre o posibilă închidere a TikTok-ului, jurnalistul a abordat acest subiect, mai ales că fiica sa este una dintre „veteranele” acestei platforme, și s-a arăta revoltat.

„Și tu vii și îmi spui că decide Lasconi să oprească TikTok-ul, de parcă are ea are un buton. În plus de asta, TikTok astăzi, o spun de la fiica mea cea mare care este influencer important pe TikTok, n-are niciun fel de legătură cu opiniile mele politice, chiar este în altă zonă. Dar la noi în familie este instaurat de mult principiul liberei gândiri. Noi nu ne interzicem unul pe altul. Înțelegi? Fiecare este cu gândirile lui, da? Și îmi place uneori să dialoghez în contradictoriu și cu ea și cu alții din generația ei, dacă e cazul, dar… dialogăm pe argumente și contraargumente.

În plus de asta, oamenii, cum să spun, unii dintre ei câștigă bani. Unii dintre ei au afaceri pe care le promovează pe aceste rețele de socializare, cum este soția mea. Care are o afacere care are legătură și cu povestea asta, înțelegi în ce face, pentru că de acolo are cliente din întreaga lume, face niște corsete. Important este să înțelegem că rețelele de socializare nu sunt numai despre alegerile din… Dacă tu oprești o lună de zile o astfel de rețea, ca să vezi câtă minte au, te gândești că, de fapt, pentru o lună de zile, tu s-ar putea să lași niște oameni fără salarii, niște patroni care să falimenteze, niște comenzi neexpediate sau neprimite, niște… Păi cum să ai atâta minte în capul tău, înțelegi?…”, a declarat Robert Turcescu.