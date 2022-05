Cine este şi din ce face bani soţia lui Puya? Melinda Gărdescu merge cu el în America Express, de la Antena 1

Puya (42 de ani) va fi unul dintre concurenții show-ului „America Express” de la Antena 1. Cântărețul va pleca în aventura de peste hotare alături de Melinda Gărdescu, soția lui. Cine este și din ce face bani partenera de viață a artistului? Cei doi au, împreună, trei fetițe.

Artistul Puya, pe numele său real Dragoș, și soția lui, Melinda, vor participa în emisiunea „America Express” de la Antena 1. Cei doi au acceptat provocarea de a pleca peste hotare și de a lupta pentru marele premiu de 30.000 de euro.

Puya și soția lui în vârstă de 33 de ani sunt căsătoriți de zece ani și au, împreună, trei fetițe. Relația lor a început pe timpul când Melinda avea 17 ani, în anul 2006.

Vezi și PUYA, POVEȘTI ȘOCANTE CU DROGURILE DIN CARTIER. CUM S-A VĂZUT RĂZBOIUL DIN AFGANISTAN ÎN „SĂLĂJAN”

Cine este şi din ce face bani soţia lui Puya?

Puya și Melinda Gărdescu formează un cuplu din anul 2006 și sunt căsătoriți de zece ani. Cei doi au trei fetițe, iar familia artistului a fost, întotdeauna, o prezență discretă.

Melinda era în clasa a XII-a când l-a întâlnit pe Puya. La momentul respectiv, tânăra prezenta un bal al bobocilor în Deva, iar artistul fusese invitat să cânte pe scenă. Atunci, însă, artistul și-ar fi luat „țeapă”, căci nu primise bani de la organizatori, însă a avut șansa să își întâlnească sufletul pereche.

„Ea prezenta Balulul bobocilor în Deva și eu trebuia să cânt. Doar că aveau 1.000 de oameni în sală și mie mi-au zis că nu mai au bani. Așa că nu am mai cântat. Practic, mi-a tras țeapă la concert. Nu ți se pare romantic? Nici acum nu recunoaște și spune că, de fapt, eu le-am tras țeapă. Era tare în gură, sincer, și asta mi-a plăcut. Am făcut schimb de telefoane și am tot vorbit. A durat ceva, oricum. Cântam pe oriunde, oricum, numai să merg încolo. Până într-o zi când mi-am luat inima în dinți și i-am sunat părinții”, povestea Puya.

Citește și PUYA S-A ÎNTREȚINUT, LA MARE, CU O BLONDĂ SEXY! AU STAT LA UN ”ȘPRIȚ”, IAR EA L-A CUPRINS DE …

Citește și PUYA S-A REORIENTAT! DIN CE FACE BANI ARTISTUL ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ? ȘI-A DESCHIS O NOUĂ AFACERE

În anul 2011 au decis să se căsătorească, iar, ulterior, au devenit părinți de trei ori. Cea mai mare fetiță are 12 ani și o cheamă Melisa.

„Știi cum se zice: ai grijă ce-ți dorești, că se poate întâmpla! Eu tot timpul m-am rugat să fiu eu singur în casă cu o grămadă de femei și mi s-a întâmplat. Doar că una e nevastă-mea, trei sunt fetele și una e soacră-mea. E un pic diferit. Pe de altă parte, nu pot să cânt ce cântam când aveam 20 de ani. Nu mai sunt omul ăla care eram la 20 de ani. Am cu totul alte chestii în cap. E și normal să faci ceva adecvat cu vârsta ta. Nu pot să mă dau acum puștan, că sunt șmecher, sunt vagabond, dar eu, de fapt, mi-am dus copiii dimineața la școală”, mărturisea artistul într-un interviu pentru protv.ro.

Melinda, în schimb, se dedică în totalitate familiei sale. Soția lui Puya are grijă în permanență de cele trei fetițe și se asigură că totul este în regulă. Aceasta nu muncește, artistul fiind cel care se asigură că familia are o situație financiară stabilă.

Sursă foto: Instagram, captură video Youtube