Cine a înlocuit-o pe Andreea Mantea la emisiunea “Se strigă darul“! Este o blondă focoasă

Mihai Mitoseru si Dianna Rotaru formeaza noul cuplu de prezentatori ai emisiunii „Se striga darul”, emisiunea al carei nou sezon va incepe, in curand, la Kanal D. Dianna Rotaru este o cunoscuta cantareata si actrita din Republica Moldova, pe care telespectatorii din Romania au avut ocazia sa o admire ca invitata in foarte multe show-uri autohtone, inclusiv in cele difuzate de Kanal D.

Energia debordanta, frumusetea, spiritul viu o fac pe Dianna Rotaru alegerea perfecta pentru emisiunea „Se striga darul”, care isi propune sa descopere cele mai spectaculoase nunti din Romania si sa le transmita telespectatorilor acea stare de bucurie proprie acestor evenimente deosebite din viata oricarui cuplu.

Dianna Rotaru a debutat in mediul artistic din Romania ca solista in trupa Provincialii, cu albumul „Chitara Maița”. A lansat pana in prezent patru albume muzicale: „Numai cu tine”, „La vita e bella”, „Chitara Maița” si „Din inima Moldovei cant”. In republica Moldova a castigat numeroase premii – „Vocea anului”, „Cea mai sexy voce radio”, „Vip Fashion Artist”. A jucat in filmul „Culorile”, precum si in numeroase spectacole, in cadrul Teatrului Luceafarul din Chisinau. A prezentat si emisiuni de radio si televiziune, a fost gazda pentru doua editii Eurovision desfasurate in Chisinau.