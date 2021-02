Cine o consolează pe Oana Roman după divorț? Vedeta a dezvăluit tot: „Chiar aveam nevoie să ies cu cineva la masă, să mai uit un pic de toate”

Oana Roman și Mariu Elisei au realizat un filmuleț pe care l-au postat pe rețelele de socializare prin care le-au vorbit fanilor despre decizia luată. Ieri, la scurt timp în urma hotărârii, Oana a avut parte de o întâlnire pentru a uita de trecut.

După divorțul de Marius Elisei, Oana Roman a avut nevoie să iasă la restaurant alături de cineva drag, care să-i aline suferința. Vedeta nu a fost alături de niciun bărbat, ci din contră de o bună prietenă. Oana a și mărturisit pe Instastory că această ieșire în oraș a venit la fix, mai ales că avea nevoie de cuvintele bune și calde ale prietenei sale, în această perioadă dificilă.

„Astăzi am ieșit și eu la restaurant după mult timp. Am venit cu prietena mea. Am ieșit să mâncăm la restaurantul meu preferat, la care nu am mai fost de mult timp. Gustăm niște brânză iubite, niște salată grecească și cei mai buni creveți în sos de unt. Astă seară am ieșit ca fetele să mâncăm ceva și să ne relaxăm. Chiar aveam nevoie să ies cu cineva la masă, să mai uit un pic de toate”, a spus Oana Roman la InstaStory.

Ce spune Marius Elisei despre divorț

Oana Roman și Marius Elisei au luat decizia de a divorța chiar la sfârșitul anului 2020, în preajma sărbătorilor de iarnă. După ce fiica lui Petre Roman a avut o perioadă în care i-a purtat supărare fostului ei partener, se pare că, la două luni distanță, lucrurile s-au relaxat între cei doi foști soți, ajungând să semneze actele de divorț la notar, de comun acord, cu o custodie comună a fiicei lor.

„Atâta timp cât suntem maturi și suntem conștienți și gândim și nu avem de ce să purtăm un război, am zis că este singura variantă. Atât pentru noi, cât și pentru fată. Referitor la începuturi… Probabil Oana a fost puțin mai nervoasă, dar și-a dat seama că nu a făcut ce trebuie, mă rog, nu a făcut ceva rău ca să trebuiască să își dea seama, dar a fost o mică tensiune, într-adevăr. Dar e bine ca totul se termină cum trebuie și cum am planificat”, a spus Marius Elisei în exclusivitate pentru Antena Stars.

