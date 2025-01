Cine o înlocuiește pe Gabriela Cristea la emisiunea Mireasa. Probabil o cunoști și tu

Gabriela Cristea și-a luat adio de la emisiunea pe care o prezenta de multă vreme la Antena Stars. Celebra moderatoare de televiziune a simțit că este momentul să ia o pauză de la micile ecrane și să se axeze pe viața de familie, pe creșterea și educația celor două fetițe pe care le are cu Tavi Clonda. Oficial, vedeta TV a predat ștafeta unei colege de platou, care și-a mai făcut apariția în rândul telespectatorilor.

Gabriela Cristea a renunțat la proiectul „Mireasa – Capriciile Iubirii”, pentru că vrea să se ocupe mai mult de familia ei. Vedeta TV a simțit de multă vreme că are nevoie de o pauză, însă a muncit de zor până-n ultimul moment. Recent, i-a luat pe toți prin surprindere după ce a dat de veste că pleacă din emisiunea pe care o prezintă.

„Dragilor, de peste un an mă gândesc la momentul acesta, pentru că deciziile importante trebuie cumpănite temeinic. Am hotărât, împreună cu familia mea, că este momentul să mă retrag din proiectul “Mireasa, capriciile iubirii”. Am luat această decizie pentru că programul emisiunii nu-mi permitea să stau cu fetele mele atât cât merită, cat au nevoie și mai ales cât îmi doresc.

La momentul acesta, cu un ochi râd și cu celălalt plâng pentru că mi-a plăcut mult proiectul în care am fost angrenată și echipa alături de care am lucrat. Dar e mult mai important pentru mine acum să mă ocup de creșterea și educarea copiilor mei”, a declarat Gabriela Cristea.