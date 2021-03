Cine sunt Art of Robots, tinerii care au primit Golden Buzz, luni, la Românii au talent. Andi Moisescu i-a trimis direct în semifinală

…) Nu ne aşteptam să primim butonul auriu, nu credeam că suntem aşa buni, dar cum au spus, cred că i-am impresionat şi suntem foarte fericiţi. Noi suntem abia formaţi şi nu credeam că vom fi la acest nivel. Am muncit mult, am sacrificat mult ore în şir, ore în care am exersat, departe de familii. Am avut destule necazuri prin familii din cauza dansului.

În perioada pandemiei nu am câştigat bani, pentru că eram pasionaţi doar de dans. În această seară, am demonstrat familiilor noastre şi celor care nu au avut încredere în noi. Credem că am demonstrat că putem fi un exemplu şi că dansul te poate duce la un alt nivel”, au spus cei patru tineri ai trupei Art of Robots, după ce au primit al 8-lea Golden Buzz.

Jurații au fost cuceriți de numărul lor artistic

Andra, Alexandra Dinu, Florin Călinescu și Smiley, cel care l-a înlocuit pe Andi Moisescu au fost de-a dreptul surprinși de numărul artistic al trupei Art of Robots. Aflat acasă și infectat cu COVID-19, Andi Moisescu i-a transmis lui Smiley să apese butonul de Golden Buzz, dar a apăsat și el, în glumă, în biroul în fața căruia era așezat la laptop.

„Este cel mai bun număr pe care eu l-am văzut aici. M-au încercat tot felul de emoţii, îmi venea să plâng şi să râd în acelaşi timp. Atât de fericită eram şi de uimită de ceea ce am văzut. O grămadă de sentimente m-au încercat. Sunteţi extrem de talentaţi. Geniali, uluitor numărul vostru”, a transmis Alexandra Dinu.

„Nu ştiu exact ce s-a întâmplat. Nu îmi vine să cred la ce am asistat. Sunteţi un grup fenomen, eu nu am mai văzut aşa ceva până acum şi sunt onorată şi bucuroasă că ne-aţi călcat pragul. Mă simt norocoasă să fiu aici în primul rând şi să văd un astfel de spectacol. Mă înclin. Foarte frumos!”, a declarat Andra la finalul numărului trupei Art of Robots.

„Băieţi sunteţi fantastici. Eu nu am văzut în viaţa mea un asemea performance la nivelul ăsta de figuri de dans, de punere în scenă, exactitatea mişcărilor. Nu mai am ce să mai zic, sunt şocat. Voi aveţi emoţii la verdictul ăsta după ceea ce aţi făcut pe scenă?

Aveţi tot respectul şi aprecierea mea şi un DA din partea mea. Eu sunt invitat aici, de obicei sunt în spate cu Pavel. Unul dintre colegii noştri din juriu lipseşte motivat, dar el vede tot, vă vede prin internet…”, le-a spus Smiley membrilor trupei.

Andi Moisescu l-a îndemnat pe Smiley să apese Golden Buzz-ul: „Loveşti sau nu loveşti, ce facem, hai mă, hai mă, loveşte-l!”

„Ei sunt singurii care ştiu exact ce s-a întâmplat pentru că eu pot să confirm că de aici de la mine din faţa ecranului e aceeaşi năucire. Nici eu nu îmi dau seama ce s-a întâmplat (…) Nu mi-aș fi iertat niciodată dacă plecau fără butonul auriu”, a spus acesta.