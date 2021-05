Cine sunt câștigătorii finalei de la Te Cunosc De Undeva, sezonul 16: “Suma de 15 mii de euro nu înseamnă nimic, față de câte 15 mii de vieți am trăit” | VIDEO

Sezonul cu numărul 16 de la “Te cunosc de undeva!” a ajuns la final seara trecută! Iar la încheierea galei, gazdele show-ului de la Antena 1, Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, au anunțat clasamentul, fiind și ei emoționați… dar nu mai mult decât concurenții care erau lângă ei pe scenă. Cei doi mari câștigători au făcut declarații impresionante după ce au pus mâna pe premiul de 15.000 de euro.

Adriana Trandafir și Romică Țociu, câștigătorii sezonului 16 de la “Te cunosc de undeva!”

În clipa în care au fost desemnați câștigătorii sezonului 16 de la “Te cunosc de undeva”, Adriana Trandafir și Romică Țociu au izbucnit în plâns, după cum puteți vedea în clipul de mai jos. Primele lor cuvinte, impresii “la cald”, după ce au pus mâna pe trofeul emisiunii sunt compleșitoare.

Cu glasul tremurând de emoții și cu lacrimi în ochi, actrița de 65 de ani a spus: “Se poate muri în direct? Această sumă de 15 mii de euro nu înseamnă nimic, față de câte 15 mii de vieți am trăit, câte 15 mii de emoții am avut cu toții. Acest premiu nu este al nostru, este al întregii echipe, este al întregii țări care a fost alături de noi pentru ca această emisiune să reziste, acest premiu nu este al nostru, este al celor car eau nevoie de gesturi mari de iubire. În viață îți trebuie ani să câștigi încredere și doar o secundă ca să o pierzi și dacă nu am pierdut această secundă înseamnă că pentur mine viața merge mai departe și cariera mea merge mai departe”.

Și colegul de breaslă al Adrianei Trandafir a fost uimit că este unul dintre cei care au reușit să ia marele premiu al îndrăgitei emisiuni de la Antena 1.

“Eu sunt așa de emoționat de… împart acest premiu cu toți colegii mei. E munca și a lor și a voastră. Nu m-am gândit niciodată că o să câștig «Te cunosc de undeva!». Am venit cu bucurie pentru că îmi place să joc, să mă transform., să fiu vesel, să fiu printre oameni, îmi place să fiu adevărat. Astăzi Daria, fiica mea mi-a dat un mesaj! Succes tată! Ești cel mai bun! De unde ai știu? Vă iubesc și vă mulțumesc! Ce-mi pare rău e că se termină! Aș fi vrut să stau cu voi o viață pentru că meritați, sunteți cei mai minunați artiști pe care i-am întâlnit”, a mărturisit actorul de 59 de ani.

Clasamentul finalei “Te cunosc de undeva!” 2021

– locul V: Radu Ștefan Bănică;

– locul IV: Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu;

– locul III: Ana Baniciu și Raluka;

– locul II: Pepe;

– locul I: Adriana Trandafir și Romică Țociu.

Finala “Te cunosc de undeva!” 2021 a fost înregistrată, pentru că înregistrările pentru sezonul 16 s-au încheiat de câteva zile bune.

Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, “out” de la “Te cunosc de undeva!”

Săptămâna trecută, în timpul unui live, Andrei Ștefănescu și Liviu Vârciu au anunțat la un moment dat că nu vor mai participa la emisiunea “Te cunosc de undeva!”, care rulează la Antena 1.

“«La Te Cunosc de Undeva!», eu cu Andrei nu vom mai fi, poate Pepe”, a spus Liviu Vârciu.

