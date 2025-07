Ciprian Șerban, prima reacție în scandalul mitei! Cum se apără ministrul Transporturilor: „Încurajez ca toți...”

După cazul controversat al lui Dragoș Anastasiu, un alt nume din noul Guvernul a atras atenția. De această dată, în centrul unui scandal de corupție se află ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban. Detalii dintr-un dosar mai vechi de la Iași scot la iveală un episod sensibil din trecutul acestuia. Însă, Ciprian Șerban a venit acum cu replica.

În anul 2017, trei angajați ai Ocolului Silvic Răducăneni au fost trimiși în judecată pentru luare de mită. La acea vreme, presa locală a semnalat că denunțătorul era un tânără deputat PSD. Este vorba de Ciprian Șerban, cel care ocupă în prezent fotoliul de ministru al Transporturilor.

În cazul lui Ciprian Șerban, totul a început în 2012, când o firmă reprezentată de el a încheiat un contract de servicii (plantări), care avea o valoare de 664.446 lei, cu Ocolul Silvic. La scurt timp după semnarea contractului, Ciprian Șerban a fost abordat de trei angajați ai Ocolului Silvic care i-au propus un „aranjament”: să le dea 4% din valoarea contractului, pentru ca lucrările să decurgă fără probleme și să fie recepționate fără „comentarii”.

Inițial, acesta ar fi refuzat. Însă după mai multe insistențe și presiuni, a acceptat o „variantă negociată”: 3% din contract. Ulterior, a plătit, în mai multe tranșe, aproximativ 4.000 de lei.

Potrivit surselor citate de Europa Liberă, Ciprian Șerban a dat șpagă de șase ori, înainte de a merge la procurori. Apoi, în septembrie 2012, a participat la un flagrant organizat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași. A devenit astfel martor denunțător în dosar. Deși fapta există, Ciprian Șerban nu a fost inculpat, întrucât legea permite neînceperea urmăririi penale atunci când persoana care oferă mită denunță fapta înainte ca organele judiciare să o descopere.

Cei trei angajați ai Ocolului Silvic Răducăneni au primit pedepse între un an și șase luni și trei ani de închisoare cu suspendare.

Din 2012, au trecut ani buni, iar între timp, Ciprian Șerban și-a continuat cariera politică și a ajuns în 2025 în fruntea Ministerului Transporturilor. Acum cazul a fost readus la suprafață, iar Ciprian Șerban se apără. Acesta a postat un mesaj în mediul online în care a vorbit despre toate cele întâmplate și a corectat câteva din informațiile publice vehiculate.

„Pentru o corectă informare a opiniei publice, fac următoarele precizări:

În derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care, conform legii, îi treceam în Registrul pentru Zilieri și pe care îi plăteam zilnic, evidențiind aceste plăți în contabilitatea societății.

Am observat, la un moment dat, însă, că reprezentanții Ocolului Silvic, cei care coordonau una dintre echipele de zilieri, rețineau sume de bani care nu se justificau, nici în cheltuielile organizării de șantier și nici în plata zilierilor, dând de înțeles că sunt comisioane, fără să explice destinația și justificarea lor, motiv pentru care am considerat că sunt plăți nelegale şi am sesizat imediat autoritățile.

Pentru a avea dovezi și a ajuta organele de anchetă, toate aceste discuții cu reprezentanții Ocolului Silvic au fost înregistrate de un reprezentant al firmei.

Am sesizat, inclusiv Direcția Silvică despre aceste plăți și am depus o plângere la autoritățile în drept, atașând și aceste înregistrări.

În timpul cercetării, sub supravegherea autorității competente, au fost derulate mai multe acte în dosar, care au dovedit temeinicia celor sesizate de mine, inclusiv un flagrant pe care am acceptat să-l fac, tocmai pentru a proba infracțiunile comise de reprezentanții Ocolului Silvic.

Ulterior, am văzut în presă că și alți demnitari sau oameni politici au sesizat autoritățile în astfel de situații.

Primul exemplu care îmi vine în minte este domnul Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor la acea vreme.

Încurajez ca toți cei care se confruntă cu astfel de situații să le demaște, pentru că doar astfel putem scăpa de acest flagel”, transmis Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, în mediul online.