Cristina Pucean a răbufnit! Ce spune celebra dansatoare despre despărțirea de Bogdan de la Ploiești: „Motivul pentru care eu și Bogdan nu mai formăm un cuplu…”

Lumea showbiz-ului a fost luată prin surprindere, după ce Bogdan de la Ploiești a anunțat că el și Cristina Pucean nu vor mai colabora. Fanii au înțeles imediat că cei doi s-au despărțit și au început să își pună tot felul de întrebări în legătură cu acest subiect. Mai mult decât atât, în spațiul public au circulat și o serie de informații, mai exact de motive, care i-ar fi putut aduce pe cei doi în acest punct. Recent însă, celebra dansatoare a făcut lumină și a explicat, cum stau, de fapt, lucrurile.

Cristina Pucean și Bogdan de la Ploiești au trăit o relație intensă pe care au încercat să o țină departe de ochii curioșilor. Cei doi nu au vorbit niciodată despre sentimentele pe care le au unul față de celălalt, însă, gesturile tandre pe care le făceau în public au venit întotdeauna ca o dovadă a dragostei pe care și-o poartă.

Nimeni nu se aștepta ca relația lor să se termine atât de brusc, iar din acest motiv fanii au fost curioși să afle mai multe detalii despre despărțire. Pe rețelele de socializare s-a vehiculat faptul că motivul separării acestora ar fi fost un filmuleț cu celebra dansatoare, care ar fi fost făcut public. Mai exact, pe Telegram, a fost distribuit un videoclip în care o domnișoară, ce seamănă foarte bine cu fosta iubită a cântărețului, apare în ipostaze indecente.

Cristina Pucean, primele declarații, după zvonurile apărute în spațiul public!

Deranjată de aceste zvonuri, Cristina Pucean a decis să facă lumină! Blondina a precizat faptul că nu este ea în acele imagini și că preferă să nu comenteze mai multe despre ce se întâmplă în viața sa personală, în ceea ce privește despărțirea de Bogdan de la Ploiești.

„Am primit astăzi sute de mesaje și apeluri precum că, circulă pe Telegram un videoclip cu mine în ipostaze indecente și acesta ar fi motivul pentru care eu și Bogdan nu mai formăm un cuplu. Scopul acestei postări nu este ca eu și Bogdan să ne „spălăm rufele” în public, pentru că nu îmi stă în caracter să îmi discut viața privată, ci, doar să clarific că nu eu sunt în videoclip și nu există astfel de clipuri cu mine, spre dezamăgirea multora!”, a scris Cristina Pucean, pe Instagram.

În plus, dansatoarea le-a oferit celor care au criticat-o și o serie de argumente, pentru a demonstra clar că nu este ea în respectivul filmuleț.

„În primul rând, dacă vă uitați atent, domnișoara din videoclip are un tatuaj pe picior, tatuaj pe care eu nu îl am, după cum puteți vedea în următorul Story și ea nu are tatuajele mele pe mână, tatuaj pe care îl am din 2016”, a continuat dansatoarea.