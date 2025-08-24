Acasă » Exclusiv » Claudia Florescu de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea! Cine este bărbatul care i-a pus antrenoarei de fitness inima pe jar

Claudia Florescu de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea! Cine este bărbatul care i-a pus antrenoarei de fitness inima pe jar

De: Andrei Iovan 24/08/2025 | 18:04
Claudia, fosta concurentă de la Insula Iubirii, se pare că a avut parte de o vară incendiară. După ce a făcut show total la plajă, acolo unde și-a etalat trupul bine lucrat la sală și plin de tatuaje, de data aceasta, CANCAN.RO are imagini tari cu focoasa brunetă în compania iubitului ei. Ambii amatori de mare, plajă și nisip, au mers la Loft, acolo unde s-au distrat toată noaptea, dar au fost surprinși și la relaxare, pe șezlong, în timp ce se bronzau. Soarele a ieșit și pe strada antrenoarei de fitness din punct de vedere amoros, iar imaginile vorbesc de la sine. Chiar dacă la club s-au axat mai mult pe distracție, și au lăsat deoparte gesturile tandre, la plecare s-au ținut romantic de mână, ca niște adolescenți. 

Claudia, sau Clody, așa cum îi spun apropiații, ne-a obișnuit deja cu aparițiile sale de senzație de pe litoralul românesc. Dacă în trecut a bucurat întreaga plajă atunci când a oferit priveliști spectaculoase celor prezenți, mai ceva ca o sirenă care abia a ieșit din valurile mării, de data aceasta a fost ceva mai cuminte. Iar motivul este prezența masculină din viața sa.

Claudia de la Insula Iubirii, de mână cu iubitul ei
Claudia de la Insula Iubirii, de mână cu iubitul ei

Iubitul, la prima vedere, pare că are aceleași preferințe ca fosta concurentă de la Insula Iubirii. Iar aici vorbim despre pasiunea pentru sală și tatuaje. Nu de alta, dar cei doi chiar par din același „film”. Ambii tatuați, bronzați, și cu trupurile bine sculptate.

Claudia de la Insula Iubirii și-a găsit jumătatea

Singurătatea este un subiect care aparține de domeniul trecutului pentru focoasa brunetă. Acum, radiază de fericire alături de cel care i-a cucerit inima iremediabil. Au mers la Loft, împreună cu câțiva amici, și așa cum era de așteptat, toată atenția a fost concentrată pe Claudia. Nici nu e de mirare, dacă e să detaliem puțin ținuta pe care a purtat-o. Un top nude, care îi lăsa la vedere abdomenul cu pătrățele, dar și bustul generos și o pereche de jeansi largi cu muuulte rupturi. Și-a marcat talia cu un lanț auriu și s-a mișcat lasciv pe ritmurile muzicii. La un moment dat, a făcut și câteva poze, pentru a imortaliza momentele petrecute alături de iubitul ei.

După ce s-au distrat o noapte întreagă, au ieșit de mânuță de la Loft și s-au îndreptat către mașină. O nouă zi, o nouă activitate! De data aceasta, Clody a mers la plajă cu partenerul ei, acolo unde s-au bucurat de razele soarelui și de apa mării. Ce să mai, e clar că iubirea plutește în aer, iar fosta concurentă de la Insula Iubirii pare mai fericită ca niciodată.

CITEȘTE ȘI: Claudia de la Insula Iubirii s-a dezbrăcat de inhibiţii şi a înnebunit litoralul! Atenţie: imagini interzise celor singuri!

