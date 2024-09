Claudia Ghiţulescu bagă spaima în bărbați după ultima întâlnire. Experienţa care i-a lăsat un gust amar: „Am ieșit de două ori cu el și a treia oară…”

Claudia Ghițulescu face dezvăluiri picante în ceea ce privește relațiile. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, artista povestește fără rețineri amănunte din experiențele trăite în ultima perioadă. Ce strategii are, ce o deranjează, dar și cum pune vedeta bărbații pe jar, veți afla chiar de la ea, deoarece a dat tot din casă! În plus, interpreta de muzică populară a făcut un anunț incredibil! Domnilor, nici nu trebuie să vă agitați să căutați inel pentru Claudia, în cazul în care se lasă cu vreo cerere. Asta pentru că ea este cea care are de gând să îl ceară de soț pe alesul inimii sale. Bine, domnul trebuie să bifeze anumite criterii, însă am aflat care este cel mai important! Banii, cardurile și conturile babane! Doar nu vă închipuiați că bruneta acceptă orice bărbat în preajma ei.

Artista are capsa pusă pe domnii neserioși. După o serie de episoade mai dubioase în ceea ce privește dating-ul, Claudia Ghițulescu dă milităria jos din pod! Îi aliniază pe domni și le face instructajul! Cu lista la purtător, vedeta nu se lasă până când pretendenții nu bifează toate cerințele ei. Ba mai mult, are și o strategie pe care o pune în aplicare atunci când iese la întâlniri. Îi amână, îi ține pe jar, îi perpelește la foc mic!

Știți cum se spune: „dacă te frigi cu ciorbă, sufli și-n iaurt”, iar Claudia nu mai acceptă în viața sa bărbați care nu corespund cerințelor sale, din toate punctele de vedere. Interpreta a împărtășit cu noi detalii din experiențele ei anterioare, care i-au cam lăsat un gust amar. Însă dacă apare Făt-Frumos călare pe cal, vedeta este dispusă să pună chiar ea marea întrebare și să îl ceară de soț.

Claudia Ghițulescu, strategii de cucerit bărbații

Artista nu se lasă ușor impresionată și are strategiile ei, pe care le pune în aplicare de fiecare dată când un domn o curtează. Secretul este că îl amână o perioadă de timp, pentru a se asigura că intențiile lui sunt cele potrivite. Și nu doar intențiile contează, ci și portofelul. Să fie potent financiar! Cât mai potent! Nu de alta, dar artista nici nu vrea să audă de bărbați care vor să fie întreținuți.

„Eu mă văd cu bărbați, dar nu pot să spun că sunt într-o relație. Eu m-am văzut cu un băiat la un moment dat și am declarat la TV că sunt într-o relație. Ăla a început să-mi facă scandal și să-mi spună că mă văd și cu el și cu altul. Mi s-a încheiat o chestie urât și nu mai am credibilitate când spun că nu sunt cu nimeni. Eu de câte ori mă văd cu cineva, îl anunț că eu până nu sunt sigură, nu anunț. Tu știi că dacă te duci cu un bărbat, îți faci tot felul de string-uri. Bărbatul trebuie să fie puternic, școlit și potent financiar.

Eu nu sunt dispusă să întrețin vreodată un bărbat. Eu sunt foarte selectivă. Relațiile nu merg în ziua de azi pentru că oamenii nu sunt corecți. Pe mine mulți au pus presiune ca să fiu într-o relație. Eu am o strategie, dacă ies cu un bărbat. Îl amân și 3 săptămâni, dacă e nevoie, ca să văd cum reacționează. Un om care te iubește, o face necondiționat, te caută. Am avut noroc de faptul că Dumnezeu a scos oameni buni în calea mea, în afară de fostul soț”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru CANCAN.RO.

Interpreta de muzică populară, întâlnire cu năbădăi

În căutarea alesului, artista s-a confruntat cu diverse situații, unele mai jenante, altele de-a dreptul amuzante. Așa se face că una dintre experiențele recente a făcut-o să se îndoiască de specia masculină cu totul. Dar și dacă îl găsește pe cel potrivit! Claudia Ghițulescu are de gând să nu mai aștepte și să îl ceară chiar ea în căsătorie.

„O cunoștință de-ale mele m-a pus în legătură cu un tip, am ieșit de două ori cu el și a treia oară nu am mai vrut să ies. Am fost acuzată că sunt speriată de bombe. Dar am simțit că e ceva la mijloc. L-am sunat într-o seară pe la 22, nu e o oră târzie, pentru un bărbat care te curtează. Nu mi-a răspuns, mi-a dat ocupat. Eu am înțeles faptul că el este cu altcineva, de ce mă căuta pe mine? Și tot eu am picat prost, că nu am acceptat. Oricum, mie mi se pare că oamenii care nu răspund la telefon au ceva de ascuns. M-am săturat să mă bată la cap mama și 20 de prietene să fiu cu cineva. Dacă nu mi se pare ok, nu stau. Am fost căsătorită și am văzut pe pielea mea cum e. Eu oricum m-aș mai căsători din nou. Chiar eu l-aș cere de soț! Dacă eu consider că suntem compatibili. Nu suport bădăranii, trebuie să fie ok din toate punctele de vedere și dacă greșește, să își asume”, a mai dezvăluit vedeta.

Artista, „cuplată” din greșeală cu avocatul ei

Oamenii vorbesc vrute și nevrute, deh, ce să-i faci? Mai ales când vine vorba despre persoanele publice. Artista a postat în urmă cu ceva vreme o fotografie cu avocatul ei, Eugen Alin Vidineac, iar oamenii s-au grăbit să îi cupleze, în comentarii. Claudia Ghițulescu a spus că între ei există o relație de prietenie, avocatul fiind și cel care a ajutat-o pe artistă atunci când a divorțat.

„Alin Vidineac este avocatul meu, știu că la un moment dat lumea credea că e altceva între noi, dar nici vorbă! Postasem mai demult o poză cu el, dar el este cel care m-a apărat și m-am simțit în siguranță de fiecare dată. El este foarte corect, își face meseria așa cum trebuie. Suntem și prieteni foarte buni. El este un băiat extraordinar. El a fost avocatul meu prima dată, nu al fraților Tate (n.r. râde). El își face meseria exact așa cum mi-am dorit eu. El m-a apărat și la divorț și de atunci mă ajută ori de câte ori am nevoie”, a adăugat artista.

