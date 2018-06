Claudia Ghițulescu și-a povestit drama. “Am ieșit plângând de la doctor!” Care este marea dorință a artistei

Claudia Ghițulescu este o artistă cunoscută, realizată din punct de vedere profesional. Are, însă, o mare dorință: își dorește să devină mamă! Până acum nu a reușit, motiv pentru care a fost la mai mulți medici, unde și-a făcut diverse analize. Fiecare i-a pus, însă, un diagnostic diferit și nu a aflat de ce nu a putut rămâne gravidă.

„Mi-am dorit familie şi copii de când mă ştiu. După ce am făcut nunta, trebuia să se întâmple şi… am mers să fac analize. Anul trecut analizele erau ok, apoi am mers la un doctor şi mi-a aruncat dosarul pe masă. M-am dus şi a două oară şi am ieşit plângând de la doctor. Am mers la un alt doctor mi-a spus un diagnostic, am ieşit plângând şi de acolo.

Am fost la alt doctor, mi-a spus că am un chist care poate fi operat, m-am programat la operaţie şi mi s-a spus că nu am niciun chist. Am fost în total la 10 doctori şi nimeni nu mi-a spus acelaşi lucru. Am fost la un alt medic care mi-a dat vitamine şi m-a pus să îmi fac analizele uzuale. Am o mare lipsă de fier, anul trecut valoarea era normală. Iau fier fiole şi pare că sunt un alt om, de când am descoperit sunt mai liniştită”, a declarat Claudia Ghițulescu.