Claudia Pătrășcanu continuă șirul dezvăluirilor la adresa lui Gabi Bădălău! Legătura dintre fostul soț al acesteia și Alex Bodi

Claudia Pătrășcanu nu se lasă și continuă șirul de dezvăluiri și acuzații la adresa fostului soț. Recent, în cadrul unei emisiuni tv, aceasta a vorbit despre legătura bizară dintre Gabi Bădălău și un apropiat al lui Alex Bodi.

Prezentă în platoul emisiunii Xtra Night Show, cântăreața a vorbit despre un bărbat care în mod bizar se regăsește atât în anturajul fostului soț, cât și a lui Alex Bodi. Se pare că este vorba despre un bărbat pe nume Vali, un apropiat a lui Alex Bodi, care acum i-a devenit șofer lui Gabi Bădălău. (CITEȘTE ȘI: REACȚIA LUI GABI BĂDĂLĂU DUPĂ CE CLAUDIA PĂTRĂȘCANU A SPUS CĂ ESTE GAY: „TOATĂ LUMEA ȘTIE CĂ…”)

Legătura este puțin suspectă având în vedere că s-a tot vorbit despre o relație între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălau. Claudia își acuză fostul partener că atunci când i-a copiii să stea cu el îi introduce în tot felul de anturaje, care nu sunt potrivite pentru cei mici.

„Schimbă șoferii mereu, copiii mei nu sunt pregătiți să îi cunoască lui tot anturajul, ba femei, ba bărbați. El odată conduce, odată dă șoferul la o parte și conduce el. Dar el nu are carnet de conducere de un an cred. Tot vine cu un anume Vali. Am văzut că individul cu care a venit zilele trecute să îi ia pe copii este prieten cu Bianca și cu fostul ei soț”, a dezvăluit Claudia Pătrășcanu, la Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu, acuzații grave la adresa lui Gabi Bădălău

O nouă filă din scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a fost scris weekendu-ul trecut. Cei doi copii ai acestora au fost lăsați în grija tatălui, care potrivit spuselor Claudiei se afla din nou sub influența unor substanțe interzise. Mai mult, femeia l-a acuzat că a purtat discuții indecente cu Bianca Drăgușanu de față cu cei mici. (VEZI ȘI: RĂZBOIUL CONTINUĂ! PRIMELE DECLARAȚII ALE LUI GABI BĂDĂLĂU DUPĂ CE A FOST ACUZAT CĂ A AVUT DISCUȚII INDECENTE ÎN FAȚA COPIILOR. „SĂ SE DUCĂ LA OBREGIA”)

„Când au ajuns acasă, copiii mi-au spus direct că au vorbit cu Bianca și că Bianca era goală și că a început să vorbească cu cel mic și să-l întrebe tot felul de lucruri și l-am întrebat pe el și mi-a spus:«Mami, tati a vorbit tot drumul în mașină cu Bianca» Deci pe el nu-l interesează acești doi copii. În ce anturaje îmi duce copiii, ce se întâmplă cu el?! Sunt disperată! Credeți-mă!”, a declarat Claudia Pătrășcanu.