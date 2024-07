Claudia Pătrășcanu, dezvăluiri despre vacanța cu Gabi Bădălău în Paris: ”Am fost cu iubirile mele!”

Claudia Pătrășcanu a vorbit deschis despre vacanța la Paris alături de Gabi Bădălău. Artista a petrecut câteva zile în Franța împreună cu cei doi copii ai lor, iar la un moment dat, fostul ei soț li s-a alăturat, oferindu-le copiilor o surpriză neașteptată și foarte apreciată. Imaginile au vorbit de la sine, arătând cât de fericiți au fost băieții lor în prezența ambilor părinți.

Claudia Pătrășcanu dezvăluie adevărul despre vacanța la Paris alături de Gabi Bădălău. Deși la început părea că excursia a fost planificată în comun, lucrurile au stat altfel. Cântăreața a plecat în Franța doar cu băieții și o prietenă, iar Gabi Bădălău li s-a alăturat abia în a treia zi pentru a petrece timp cu copiii.

Deși la început părea că această excursie fusese planificată împreună de Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, adevărul este diferit. Claudia stabilise vacanța la Paris încă de anul trecut și a plecat doar cu băieții și o prietenă. Gabi Bădălău s-a alăturat abia în a treia zi, dorind să petreacă timp cu copiii.

Reacțiile din media și de pe rețelele de socializare au variat, unele comentarii insinuând, în mod răutăcios, că cei doi ar fi fost împreună la Paris. Claudia Pătrășcanu a clarificat însă că principalul scop al vacanței a fost să petreacă timp de calitate cu copiii și să le ofere momente de bucurie.

„Nu mi-am găsit iubirea în Paris, cum zice melodia. Dar am fost cu iubirile mele (n.r. băieții ei și a lui Gabi Bădălău). În timpul ăsta, cât am fost eu plecată în Paris, au tot apărut pe aici discuții, pe TikTok, media, că aș fi plecat cu Gabi la Paris. Nu, vă spun că vacanța asta trebuia să fie de anul trecut, iar la Paris am plecat cu cei doi băieți ai mei și cu Cristina, prietena mea de suflet. Iar la Paris, Gabi s-a gândit să le facă o surpriză copiilor noștri și a venit în penultima zi, în a treia zi. Deci noi am stat patru zile”, a transmis Claudia Pătrășcanu pe rețelele de socializare.