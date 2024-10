Claudia Pătrășcanu, momente de panică din cauza furtunii care a făcut ravagii în Constanța: ”Am făcut rugăciuni să ocrotească Dumnezeu copiii și casa”

În acest început de săptămână, ciclonul Ashley a făcut ravagii în mai multe județe din România, printre care și Constanța, acolo unde locuiește Claudia Pătrășcanu. Artista s-a speriat la culme de furtuna îngrozitoare. Cântăreața a mărturisit că s-a adăpostit în casă, alături de cei doi băieți ai săi, și nu au ieșit din casă nici până în acest moment.

Constanța este una dintre zonele afectate de ciclonul Ashley. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a anunțat că porturile Constanța Nord, Constanța Sud și Mangalia au fost închise, iar manevrele pentru transportul maritim și fluvial în cele trei porturi au fost anulate. De asemenea, echipajele de salvare au acționat pentru a sprijini populația.

„În data de 29 septembrie, în intervalul orar 07.00 – 24:00, în contextul manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, echipajele operative au acționat în 90 de localități din 27 de județe (AR, AG, BC, BT, BR, BV, BZ, CJ, CT, CV, DB, GL, GR, HD, IL, IS, IF, NT, OT, PH, SJ, SB, TM, TL, VL, VS și VN) și Municipiul București pentru înlăturarea efectelor generate de vremea rea.

În acest interval de timp, din cauza precipitaților abundente, salvatorii au intervenit în sprijinul populației pentru evacuarea apei din 10 case, 14 curți, 6 beciuri, 3 subsoluri de bloc, 1 instituție publică, 1 depozit operator economic și 11 străzi.”, se arată în mesajul transmis de IGSU – Inspectoratul General pentru Situații de Urgență România.