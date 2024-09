Claudia Pătrășcanu, primele declarații după ce a câștigat procesul cu Gabi Bădălău: ”Am avut șansa să plâng de bucurie!”

Claudia Pătrășcanu a oferit prima reacție după ce a mai câștigat un proces împotriva lui Gabi Bădălău. Cântăreața a împărtășit bucuria cu urmăritorii ei de pe rețelele de socializare și nu a pierdut ocazia de a-și arăta public victoria obținută în fața tatălui copiilor ei. Mai ales că această reușită a venit după ce aceștia au fost protagoniștii unor multiple scandaluri, chiar și recente.

Claudia Pătrășcanu i-a intentat un proces lui Gabi Bădălău din cauza faptului că acesta nu a fost de acord ca băieții lui și ai cântăreței să apară în emisiunea „În culisele celebrității”. Bruneta a primit dreptate din partea instanței și a câștigat încă o bătălie dintre ea și tatăl copiilor ei.

După ce l-a chemat în instanță pe Gabi Bădălău și a aflat că a câștigat, Claudia Pătrășcanu a oferit prima reacție pe contul ei de Instagram. Bruneta a vrut să îi mulțumească, în special, avocatului ei Adrian Cuculis pentru implicarea și devotamentul de care a dat dovadă pe parcursul procesului, dar a vrut să transmită și faptul că este fericită că își poate desfășura activitatea alături de cei doi copii ai ei.

„Mi-am permis să iau acest citat de pe pagina domnului avocat Adrian Cuculis prin urmare, doresc să-i mulțumesc pentru susținere, profesionalism și loialitate! Astăzi, cu sprijinul și implicarea sinceră a dumnealui, am avut șansa să plâng de bucurie, să am ocazia de a munci cinstit, aproape de copiii mei, să-i sprijin și să le ofer același timp, afecțiune și iubire din mediul nostru cel mai frumos! PS: Dumnezeu lucrează prin oameni”, este mesajul postat de Claudia Pătrășcanu, pe Instagram.

După cum am precizat și mai sus, Gabi Bădălău nici nu voia să audă că băieții lui vor apărea în emisiunea TV. Afaceristul consideră că fosta lui parteneră trebuia să îl sune personal și să îl anunțe, nu să audă din alte părți.

„Noi suntem într-un dosar de divorț. De multe ori avocații au rolul de mediator și apreciam dacă îmi dădea un telefon, nu un alt circ mediatic. Sunt deschis dialogului și cu vorbă bună se pot media multe lucruri. La fel și în cazul acestei emisiuni, Claudia trebuia să mă sune și să-mi spună. Eu am aflat acest lucru de la o de-a voastră, apoi am primit o citație. Mi se părea mult mai pertinent și civilizat să am un dialog cu Claudia. Eu postez copiii pe Instagramul meu. Am înțeles că subiectul Bianca încă este. Ea nu mi-a postat niciodată copiii. Poate a apărut în vreo filmare când eram în parc, altfel ea nu a postat”, a spus Gabi Bădălău la Un show păcătos.