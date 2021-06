Claudia Pătrășcanu, replici acide la adresa Biancăi Drăgușanu! „Și eu aș fi geloasă pe frumusețea mea naturală”

Este clar că relația dintre Claudia Pătrășcanu și Bianca Drăgușanu nu este una prea bună, iar evident mărul discordiei este Gabi Bădălău. Fosta și actuala nu se văd cu ochi buni și nu ratează nicio ocazie de a se înțepa reciproc. De data aceasta a fost rândul Claudiei Pătrășcanu să „iasă la atac”, iar bruneta a făcut-o într-un mare fel.

În cadrul unui interviu recent, Claudia Pătrășcanu a lansat câteva ironii la adresa Biancăi Drăgușanu. Mai exact, bruneta s-a legat de numeroasele intervenții estetice pe care actuala parteneră a lui Gabi Bădălău le are la activ. (CITEȘTE ȘI: ESTE BIANCA DRĂGUȘANU GELOASĂ PE FOSTA SOȚIE A LUI GABI BĂDĂLĂU? MESAJUL CARE I-A PUS PE TOȚI PE GÂNDURI. „FĂ-MI O POZĂ CU NEVASTĂ-TA”!)

Întrebată dacă crede că Bianca Drăgușanu este geloasă pe ea, Claudia Pătrășcanu nu a ezitat să ofere un răspuns acid, spunând că și ea ar fi geloasă pe frumusețea naturală.

„Și eu sunt geloasă pe mine, pe frumusețea mea naturală (n.r. dacă este Bianca Drăgușanu geloasă pe ea). Habar nu am dacă este, dar știți vorba aceea, ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place”, a declarat Claudia Pătrășcanu la Antena Stars.

Claudia Pătrășcanu, replici acide la adresa Biancăi Drăgușanu

Mai mult, cântăreața a ținut să precizeze că nu este împotriva intervențiilor estetice, care au rolul lor. Însă, Claudia Pătrășcanu a spus că aceste intervenții trebuie făcute cu limită și la momentul potrivit, în niciun caz la o vârstă fragedă.

„Nu am un nas foarte mic, nu am nici buzele subțiri, dar nici proeminente, am o dantură perfectă, nu am riduri, contează și gena pentru că am o mamă foarte frumoasă. Cred că și aceste intervenții au rolul lor și dacă vrei să le faci, să le faci după o anumită vârstă, nu de la 18 ani, 20, 25 și 30. Cu cât amânăm mai mult acest lucru, cu atât e mai bine”, a mai spus Claudia Pătrășcanu.

(VEZ ȘI: CLAUDIA PĂTRĂȘCANU A PRIMIT UN BUCHET URIAȘ DE TRANDAFIRI DE LA UN ADMIRATOR SECRET! ”L-AI GĂSIT LA POARTĂ?”)

Sursa foto: Instagram