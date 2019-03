Claudia Pavel, noi dezvăluiri despre experiența de la Fermă: ”Dacă era și mai rău, nu rezistam nici atât, plecam pe jos spre casă”

Claudia Pavel a făcut noi dezvăluiri despre experiența pe care a trăit-o la Fermă. Artista avorbit deschis despre sacrificiile pe care le-a făcut pe toată perioada show-ului.

Claudia Pavel a vorbit deschis despre experiența trăită la Fermp, dar și despre sacrificiile făcute pe durata show-ului. Artista a mărturisit că ar alege oricând Republica Dominicană în detrimentul ultimei competiții la care a participat. (CITEȘTE ȘI: BRIGITTE & CREAM VOR INTRA ÎN DUEL LA FERMĂ, IAR NOI DEZVĂLUIM ÎN PREMIERĂ CINE VA FI… ELIMINATĂ!)

”«Ferma» a fost o experiență extremă. Una dintre cele mai grele prin care am trecut. Sigur, din cauza condițiilor, a lipsurilor, a foametei, a frigului. A fost foarte frig. Nu mă interesează ce a fost în sezoanele trecute. Dacă era și mai rău, nu rezistam nici atât, plecam pe jos spre casă. Să-ți fie foarte greu departe de casă și să te mai și atace încontinuu cineva și să mintă despre tine: că nu muncești, că nu faci aia, că nu faci ailaltă… Mi-a fost foarte greu. Prefer oricând Republica Dominicană. Cu toate insectele care m-au înțepat. Mai bine alergică. Visul meu este să trăiesc în costum de baie și șlapi. Tu ce ai alege: să umbli ca un eschimos sau la soare? Experiența «Ferma» a fost mult mai grea”, a mărturisit Claudia pentru Libertatea.

Brigitte Sfăt a acuzat-o pe Claudia Pavel că a fost amanta soțului ei

Brigitte a acuzat-o pe Claudia că ar fi fost amanta soțului ei, decedat în 2002. Pe vremea aceea, Claudia cânta în trupa Candy și fusese invitată să aibă un concert la clubul fostului soț al lui Brigitte. (VEZI ȘI: CREAM A ”MĂTURAT PE JOS” CU BRIGITTE! AVEM DECLARAȚIILE CARE DINAMITEAZĂ SHOWBIZUL)

“Eu am cunoscut-o în Fermă, nu știu absolut nimic despre ea. În momentul în care am ieșit din fermă am aflat și eu ce spunea despre mine pentru că ea, acolo, făcea pe fata bună în fața mea. Niciodată nu ar fi avut curajul, tupeul, să-mi spună mie minciunile pe care le spunea pe la colțuri. Săraca de tine, Brigitte, trebuie să te duci la spitalul de nebuni, mânca-ți-aș gura ta, că ești mitomană. N-am putut să văd asemenea femeie bolnavă. Mi-e milă de tine, fată.

Că am fost cu soțul ei decedat, Dumnezeule, se învârte omul ăla, săracul, în mormânt. Dumnezeu să-l odihnească. Eu pe omul ăla nu-l cunosc. Pe soțul ei, nici nu știu cum îl cheamă.

După ce am ieșit din Fermă, am aflat că acest om a murit undeva în 2002. Iar presupusa mea relație cu acest om trebuia să se întâmple înainte, adică, când aveam vreo 15 ani, eram mare vedetă și aveam mare succes în trupa Candy. Ca să spui o asemenea mizerie despre un copil mi se pare nu răutate, ceva îngrozitor.

Ca să spui că eu, la 15 ani, am avut o relație cu un bărbat însurat, este cea mai mare mizerie care s-a spus vreodată despre mine”, a mai spus Cream.