Claudia Pavel și-a lansat o nouă piesă de dragoste!

In a treia zi de Paste, Claudia Pavel a lansat o superba piesa de dragoste de care fanii s-au indragostit imediat, in nici 24 de ore artista primind sute de mesaje de la adolescenti, si nu numai, care se regasesc in versurile cantate de ea. Asa cum ne-a obisnuit deja, Claudia lanseaza piesa dupa piesa, reusind de fiecare data sa atinga sufletele fanilor ei prin ceea ce transmite. Fiind cunoscuta ca o persoana pasionala, asa cum declara de fiecare data atunci cand vorbeste despre iubire si relatii, artista reuseste prin piesa “Muza ta”, sa te faca sa retraiesti anumite momente de dragoste, pe care le aveai puse intr-o cutie a amintirilor.

„< > este o piesa de dragoste, perfecta pentru aceasta perioada a anului! Este o melodie sensibila de care m-am indragostit la prima auditie si am stiut ca este a mea. Cu totii am petrecut o primavara sau o vara cu cineva, la un moment dat, cu care nu ne-a fost dat sa ramanem, insa, asta nu inseamna ca nu a fost iubire, ci ca pur si simplu atat a fost sa fie. „Muza Ta” este compusa de Ivan Caragia, care parca mi-a citit gandurile. Imi doresc ca aceasta piesa sa-i emotioneze pe cei care o asculta la fel cum ma emotioneaza pe mine de fiecare data cand o cant sau o ascult si sa ajunga in inimile cat mai multor persoane”, a declarat Claudia Pavel.

Videoclipul piesei a fost filmat in urma cu cateva saptamani, alaturi de actorul Catalin Constantin, la putin timp dupa ce Claudia s-a intors din Republica Dominicana, de la Exatlon. Timpul petrecut departe de casa, in locuri exotice si cu vibe pozitiv, i-a prins Claudiei de minune, in imaginile surprinse in timpul filmarilor, artista reusind sa transmita prin toti porii feminitate, liniste, armonie, iubire.