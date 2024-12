Claudia Puican are probleme cu sarcina! Prin ce calavar trece: „Nu mi-au trecut stările de rău, poate că...”

Claudia Puican și Armin Nicoară au dat în urmă cu puțin timp vestea cea mare. Familia se va mări! După ce și-a bucurat toți fanii și a transmis un mesaj emoționant, vedeta a vorbit despre problemele pe care le întâmpină pe perioada sarcinii. Iată ce a spus!

Claudia Puican este foarte activă pe rețelele de socializare și împărtășește multe momente speciale din viața ei cu persoanele care o urmăresc în mediul online. Recent, blondina a dat o veste pe care mulți fani o așteptau! Cântăreața urmează să devină mamă pentru prima oară.

CITEȘTE ȘI: Decizia luată de Armin Nicoară, pentru a-și proteja soția: este vorba despre bebeluș: ”Nu îi pot face asta Claudiei! Poate intra în depresie!”

Claudia Puican a mărturisit că se confruntă cu problemele specifice unei sarcini și că nu se numără printre norocoasele care nu prezintă simptome. De asemenea, vedeta a spus că s-a străduit întotdeauna să nu arate stările prin care trece.

„A fost puțin mai greu la început, nu toate femeile sunt așa de norocoase să aibă o sarcină ușoară, fără să-ți fie rău. Mi-a fost foarte rău și încă îmi este, nu mi-au trecut stările de rău, poate că așa o să o duc până la final, nu este nicio problemă.

Am făcut în așa fel încât oamenii să nu simtă ce s-a întâmplat cu mine. Armin știe, cântam și după mergeam în parcare și vomitam. Am optat pentru fertilizare in vitro și am reușit din prima.”, a declarat Caudia Puican în emisiunea Follow Us!