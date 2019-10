Claudiu Pătrașcanu, detalii despre divorțul de Gabi Bădălău: “Împreună cu copiii, am fost dată afară din casă! Adevăul este că…”

Claudia Pătrașcanu a vorbit despre divorțul neașteptat de Gabi Bădălău, bărbatul alături de care are doi copii. Invitată la un post de televiziune, cântăreața a dezvăluit că a fost data afară din vila din Bolintin Vale, unde locuia împreună cu soțul și cu micuții lor.

„Adevărul este că am fost dați afară din casă. Împreuna cu copiii, am fost dată afară din casă… Am fost dați afară din casă, iar acest lucru îl poate confirma Serviciul de Poliție 112 unde eu am sunat în aceea seară să îmi trimită un echipaj de poliție”, a declarat Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrașcanu a slăbit miraculos

La scurt timp după ce a născut pentru a doua oară, Claudia Pătrașcanu şi-a propus să scape de kilogramele acumulate pe durata sarcinii şi să arate, din nou, impecabil.

Şi a reuşit. În urmă cu mai multe luni, Claudia a postat pe contul personal de socializare trei fotografii în care arată senzaţional. Are o siluetă de invidiat şi nu ezită să se îmbrace cât mai lejer. „Am revenit la cele 56 de kilograme”, a spus Claudia Pătraşcanu pe contul personal de socializare.