Cleopatra Stratan, infectată cu noul coronavirus! Cum se simte acum artista

Cleopatra Stratan s-a infectat cu noul coronavirus. Artista le-a dezvăluit fanilor abia acum despre simptomele cu care s-a confruntat în urmă cu aproape un an.

Recent, Cleopatra Stratan a organizat o sesiune de întrebări pentru fanii ei pe contul său de Instagram. Artista a răspuns tuturor curiozităților fanilor și, astfel, le-a dezvăluit că în urmă cu aproape un an a fost infectată cu noul coronavirus.

Din fericire, logodnica lui Edward Sanda a făcut o formă ușoară a bolii și nu a avut simptome grave: ”Da, am avut în toamnă (nr. coronavirus). Am considerat-o ca o răceală simplă, anuală”, le-a spus artista fanilor. Ulterior, urmăritorii artistei au vrut să afle și dacă s-a vaccinat. Iar răspunsul Cleopatrei n-a întârziat să apară. (VEZI ȘI: EDWARD SANDA ȘI CLEOPATRA STRATAN AU TRECUT LA “NIVELUL URMĂTOR” “SUNTEM SUPER-BUCUROȘI!”)

Până în momentul de față, artista nu s-a vaccinat anti-COVID. Totuși… pentru că a trecut prin boală, Cleopatra Stratan nu are parte de restricții, așa cum au persoanele nevaccinate.

Cleopatra Stratan și-a găsit sufletul pereche

La 17 ani, Cleopatra Stratan este convinsă că și-a găsit sufletul pereche. Artista a mărturisit că nu își vede viața fără Edward Sanda și vrea să îmbătrânească alături de el. Cei doi au planuri mari și vor să-și întemeieze, cât mai curând, familia mult visată. (CITEȘTE ȘI: EDWARD SANDA ȘI CLEOPATRA STRATAN, PRIMELE IMAGINI DUPĂ CE S-A SPECULAT CĂ ARTISTA AR FI ÎNSĂRCINATĂ)

Nunta va avea loc în această vară, însă nu au dezvăluit data exactă. În schimb… au mărturisit că vor merge în Maldive, în luna lor de miere.

„Ne-am dat seama, cu timpul, că noi chiar suntem făcuți unul pentru altul. Nu m-aș fi gândit niciodată că bărbatul vieții mele și omul cu care eu o să îmi petrec viața până la sfârșit este omul acela pe care eu l-am întâlnit și cu care am împărțit scena, acum șase ani. Asta e incredibil! Eu am rămas șocată când am realizat lucrul ăsta. (…) Noi am avut foarte multe lucruri în comun și foarte multe legături.

Eu n-am avut nicio relație până acum și am zis că dacă totuși o să am un bărbat în viața mea, vreau să fie primul și ultimul pe care eu o să îl iubesc, până în ultima secundă.

Prima dată, ce m-a cucerit la el, ce m-a atras foarte mult și m-a făcut să mă îndrăgostesc este felul în care se uita la mine. Era extraordinar, mă simțeam plină de viață, m-am simțit artistă. Mă face să cresc, să strălucesc, să vreau să cânt să compun, mă inspiră. E genul de bărbat, de iubit, pe care eu întotdeauna mi l-am dorit alături de mine”, a declarat Cleopatra Stratan.