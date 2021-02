Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în prima vacanță împreună: ”Acum plouă, iar când plouă e zi de numărat bani și...”

Cleopatra Stratan și iubitul ei, Edward Sanda, s-au ”izolat” la munte, în peisajul mirific din Valea Prahovei. Iar de acolo au transmis un mesaj către toți admiratorii lor. Se împlinește un an de când cei doi sunt împreună și cinci luni de când artistul i-a pus inelul de logodnă pe deget artistei lui dragi.

Edward Sanda a făcut propunerea, iar Cleopatra a venit într-o fugă de la Chișinău pentru a fi alături în ”expediția” de o săptămână la munte alături de iubitul ei. Și așa nu ”scotocise” România frumoasă, așa că acum era un perfect început.

Chiar ea a recunoscut, în direct la „Vorbește Lumea”, emisiunea de pe Pro TV prezentată de Lora și Cove. ”Ne facem planuri în fiecare seară. Eu nu am hoinărit prin locurile frumoase ale României și vreau s-o fac”, avea să mărturisească fiica celebrului Pavel Stratan. (CITEȘTE ȘI: MESAJUL EMOȚIONANT AL LUI EDWARD PENTRU CLEOPATRA STRATAN: ”TU ÎMI EȘTI OXIGEN!”)

Cleopatra Stratan și Edward Sanda, în prima vacanță împreună

Edward a dezvăluit și motivul pentru care cei doi au plecat împreună, în premieră, într-o vacanță. ”Împlinim un an de relație joi și am combinat ziua cu o plecare la munte…și vom sta o săptămână, că am legat noi niște zile”, a spus Edward.

Și imediat l-a completat iubita lui, Cleopatra. ”Facem ce simțim, nu e nevoie să ne facem cadouri. Anul ăsta am simțit să mergem în vacanță. Am avut și puțin timp liber…”, a spus ea. (NU RATA: CLEOPATRA STRATAN ȘI EDWARD SANDA, PRIMUL CRĂCIUN ÎMPREUNĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA)

Imediat, Edward a povestit o întâmplare petrecută cu doar puțin timp înainte. Asta pentru că nu sunt deloc mari specialiști în sporurile de iarnă. ”Am fost pe pârtie, am și căzut, acum suntem abia la capitolul sanie. Suntem în inima munților”, a punctat iubitul Cleopatrei. Care a încheiat sugestiv: ”Acum plouă, iar când plouă e zi de numărat bani și…”

