Clipe de coșmar pentru celebra actriță. Un bărbat misterios a tras în mașina în care se afla cu soțul

Denise Richards (51 de ani) și Aaron Phypers au fost implicați într-un teribil accident rutier. Un bărbat din Los Angeles a tras luni, 14 noiembrie, cu pistolul în mașina lor. Colegii de platou ai blondinei au dezvăluit întregul caz autorităților.

Actrița și soțul ei se aflau într-o camionetă Ford-150 Shelby pe care o conducerea Aaron. Cei doi se îndreptau spre platoul de filmare. La un moment dat, un conducător auto, ce părea foarte grăbit, a izbucnit într-un atac de furie și a început să urle la ei. Iubitul lui Denise a încercat să-l calmeze. Când părea că apele s-au liniștit, individul a tras în mașina lor.

„Era foarte zguduită și îngrozită (Denise Richards, n.r.), dar a mers și a filmat toată ziua. Nu voia să nu se prezinte la serviciu. Chiar dacă erau supărați, Denise a decis să rămână și să filmeze. Compania de producție a făcut-o să se simtă în siguranță, dar nu au depus un raport de poliție”, a spus o sursă de pe platoul de filmare.

După ce informațiile despre episodul din trafic au ajuns în atenția presei internaționale, un utilizator de pe Twitter a spus:

„Nu-mi pasă, oarecum, sper că și-a luat măcar o zgârietură pe gât, sincer”.

Thank you. I would never wish any harm on anyone. What I experienced yesterday with my husband,not that you care. Was the most terrifying situation I have ever been in. I’m sorry a shot didn’t graze my neck…asshole https://t.co/xWrAqvSeoa

— Denise Richards (@DENISE_RICHARDS) November 16, 2022