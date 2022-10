Clipe de coșmar pentru Ioana Timofeciuc, soția lui Florinel Coman: „Corpul îmi tremura, eram aproape leșinată” | GALERIE FOTO

Florinel Coman și Ioana Timofeciuc au devenit, în vară, părinți pentru prima dată. Pe contul personal de Instagram, soția atacantului de la FCSB a povestit clipele de coșmar prin care a trecut când a adus-o pe lume pe micuța Kasia.

Ioana Timofeciuc a născut pe 7 iulie 2022 o fetiță perfect sănătoasă. La trei luni distanță de când a devenit mămică, partenera internaționalului român a vorbit despre momentele cumplite prin care a trecut în ziua când adus-o pe lume pe micuță. Nașterea nu a fost deloc una ușoară, însă totul s-a încheiat cu bine.

„Am încercat să te nasc în apă, să ai o sosire cât mai lină, dar nu am reușit în totalitate. Apa era foarte caldă pentru mine și m-a moleșit. Nu-mi găseam o poziție suficient de bună, simțeam că alunec, că-mi alunecă și mâinile, eram atât de epuizată încât adormeam între contracții. În toată epuizarea mea, când am realizat că nu reușesc să nasc, mi-am amintit că cea mai ușoară naștere este în poziție gravitațională așa că… am hotărât să ies din bazin, m-am așezat pe scaunul de naștere, l-am strâns tare de mână pe tati și în nici două minute ai sosit tu”, povestește Ioana Timofeciuc.

Ioana Timofeciuc, soția lui Florinel Coman: „Tati a ieșit din salon cu lacrimi în ochi!”

Soția lui Florinel Coman și-a amintit inclusiv de momentul în care a strâns-o la piept pentru prima dată pe micuța Kasia.

„Corpul îmi tremura, îmi era și cald și frig, eram aproape leșinată, îmi venea să plâng isteric, nu prea mai înțelegeam ce se întâmplă cu mine, tu erai atât de micuță și firavă. ’Doamne, ce minune!’, a spus tati plin de emoții, apoi a ieșit din salon cu lacrimi în ochi pentru a da vestea și familiei. Te pupam continuu și te felicitam pentru efortul pe care l-ai făcut, erai cu noi, erai în siguranță.

Deoarece ai avut o trecere mai lungă, ai stat în bazinul de naștere mai mult decât trebuia, a fost necesar să te aspire și să-ți pună masca de oxigen. Toată întâmplarea a fost mult mai blândă pentru tine deoarece erai pe pieptul meu cu cordonul ombilical încă netăiat (am ales să-l las până la ultima pulsație că tu să beneficiezi de toate celulele stem).

Am ajuns în salon, iar momentul în care te-am pus la sân am simțit o conexiune și o iubire dincolo de percepția umană. Acela a fost momentul în care am conștientizat și am simțit că am devenit mamă„, a mai spus Ioana Timofeciuc.