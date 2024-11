Clipe de spaimă pentru cunoscuta folcloristă, Daniela Ploia: la un pas de tragedie! A lovit-o tramvaiul în plin!

Cunoscuta cântăreață de muzică populară a trecut printr-o spaimă pe care nu o va uita toată viața. După un eveniment la care a cântat, Daniela Ploia se îndrepta spre casă, pe-nserat, a trecut peste linia de tramvai, doar că a rămas acolo, schimbând două vorbe cu cineva. Nu și-a dat seama că vine tramvaiul, deși vatmanul a atenționat-o de câteva ori. A frânat, în cele din urmă, dar a lovit-o pe artistă. CANCAN.RO are detaliile, dar și imagini de la fața locului și vi le prezintă, în exclusivitate.

Numai de ghinioane are parte Daniela Ploia, cântăreața de muzică populară. A fost trădată în dragoste (Vezi AICI detalii), a fost implicată într-un accident rutier în care a fost la un pas să-și piardă viața, fiind lovită de o mașină (Vezi AICI totul) și multe altele de care parcă nici nu mai vrea să audă. Doar că, zilele trecute, pericolul a trecut pe lângă ea, încă o dată.

Daniela Ploia a fost lovită de tramvai: ”S-a oprit în mine!”

Concret, Daniela Ploia a fost lovită de tramvai și trântită la pământ! A avut noroc, a scăpat teafără, doar cu o sperietură care-i va fi învățătură de minte. Asta pentru că, din neatenție, a rămas câteva minute pe linia de tramvai, pe unde trecea pentru a ajunge acasă, după un spectacol la care și-a forțat coardele vocale.

Vatmanul a dat semnale, doar că Daniela, cu gândul în altă parte, pentru că vorbea cu cineva, nu le-a băgat în seamă. Frânele, puse în disperare, au salvat-o. Tramvaiul a lovit-o, dar cântăreața este conștientă că a fost la limită să fie victima unui grav accident.

(NU RATA: Cântăreața de muzică populară, oprită în trafic de patru polițiști. ”Bă, asta-i beată sau drogată! Dezbracă-te!”)

Daniela Ploia a povestit, pentru CANCAN.RO, cum s-a întâmplat incidentul. ”Veneam de la un eveniment, s-a petrecut târziu, trecut de ora una noaptea. Am parcat și am vrut să traversez spre casă linia de tramvai, doar că m-am întâlnit cu o prietenă care aștepta Uber. Ne-am luat la povești și nu am realizat că eram pe linia de tramvai. Nu am auzit claxonul, deși vatmanul, înjurând, m-a anunțat că a claxonat și a crezut că îl sfidez. A accelerat și s-a oprit în mine. Am căzut și m-am lovit puțin… Dar a fost vina mea. Oboseala și faptul că eram prinsă în discuții”, a spus cântăreața.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.