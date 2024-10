Clipe grele pentru Maria Ciobanu! Ce s-a întâmplat cu soțul ei, chiar în curtea casei

Întoarsă de două luni în România, Maria Ciobanu, care a locuit mulți ani în America, a trecut prin clipe grele zilele trecute. Soțul ei, Mircea Cîmpeanu, a suferit un accident, care i-ar fi putut fi fatal. Bărbatul s-a rănit grav la cap în urma unei căzături și a fost dus de urgență la spital. CANCAN.RO are detalii despre nefericitul accident și despre starea de sănătate a lui Mircea Cîmpeanu.

După ce ani de zile a stat în America, îndrăgita cântăreață de muzică populară Maria Ciobanu s-a întors definitiv în țară. Ea și soțul ei, Mircea Cîmpeanu, locuiesc într-o casă din Sectorul 6 al Capitalei. În timp ce se afla în curtea casei, bărbatul a suferit un accident, care l-ar fi putut costa viața. Fostul baschetbalist, în vârstă de 85 de ani, s-a împiedicat, a căzut și s-a rănit grav la cap.

În urma rănii pe care a suferit-o la cap, Mircea Cîmpeanu a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost fost dus de urgență la spital.

CITEȘTE ȘI: Adevărul despre starea de sănătate a Mariei Ciobanu, după ce s-a reîntors în România

Accidentul s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de un moment important. Sora lui Ionuț, Camelia, a venit și ea în țară de la Los Angeles și cu toții se pregăteau pentru o reuniune de familie. Cum Mircea Cîmpeanu a depășit cu bine acest eveniment nefericit, nu a fost nevoie ca planurile familiei să fie contramandate.

În ceea ce o privește pe mama sa, Ionuț Dolănescu spune că marea solistă de muzică populară se simte bine și petrece timp cu nepoții săi. Imediat ce au prins de veste că a revenit în România, organizatorii de spectacole s-au grăbit să îi facă invitații. ”Ciocârlia muzicii populare românești” nu va putea onora, însă, acest invitații.

Mama mai vine pe la mine, se mai joacă cu ăștia mici ai mei. Am avut bucuria să o am la festivalul tatălui meu. Am urcat-o pe scenă pentru bucuria publicului. Ne sunase un domn pentru un festival la Constanța, dar, din păcate, vârsta își spune cuvântul, mama are 87 de ani”, a mai spus Ionuț Dolănescu.