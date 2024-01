Clotilde Armand a călcat pe bec! Imagini în premieră cu obiceiurile de la volan ale celebrei primărițe

Clotilde Armand a fost prinsă pe picior greșit sau, mai bine zis… pe locul de parcare nepotrivit. Dacă în urmă cu doar câteva zile spunea că vrea amenzi mai mari pentru șoferii care nu staționează regulamentar, iată că acum au apărut imagini cu obiceiurile de la volan ale celebrei primărițe.

În urmă cu doar câteva zile, primarul Sectorului 1 al Capitalei a făcut o postare prin care s-a lăudat cu realizările sale din ultimii 3 ani. Printre acestea, Clotilde Armand a precizat și o restructurare radicală a Poliției Locale. Edilul celui mai mare sector al Bucureștiului a cerut amenzi mult mai mari pentru șoferii care parchează neregulamentar. Totuși, nici ea nu respectă întocmai regulile și a fost prinsă pe picior greșit.

Joi, 4 ianuarie, Clotilde Armand a mers la sediul Poliției Locale din Sectorul 1 pentru o ședință cu agenții. Din dorința de a pedepsi șoferii care parchează neregulamentar, nu și-a dat seama că și ea trebuie să respecte regulile de circulație. Edilul și-a lăsat mașina într-o stație STB.

Potrivit legii, oprirea voluntară a vehiculelor în stațiile de transport public de persoane, precum și la mai puțin de 25 de metri înainte și după acestea, este interzisă.

Nu este prima dată când Clotilde Armand este prinsă că încalcă regulile de circulație. Chiar în prima zi a lunii octombrie a anului trecut, primarul Sectorului 1 a fost tras pe dreapta de polițiștii de la Rutieră pentru că depășise viteza legală. Edilul rula cu peste 75 km/h pe un sector de drum unde viteza maximă era de 50 km/h. A doua zi, a recunoscut abaterea pe rețelele de socializare.

„Eram în drum spre primărie și tocmai l-am auzit la Morning Glory cu Răzvan Exarhu analiza situației tragice de ieri în urma căreia am fost prinsă în flagrant de radarul poliției cu o viteză (77km/h) peste limita legală.

Voiam să vă spun că are dreptate Răzvan Exarhu atunci când spune că am scăpat „a la moustache”. Am greși, dar mă și bucur că Poliția Română este la datorie în trafic”, a scris Clotilde Armand pe Facebook.