Codin Maticiuc și Mihai Bendeac au vizitat copiii bolnavi de cancer dintr-un spital: „De la doi păcătoși, acum, în Săptămâna Mare transmitem sănătate”

Codin Maticiuc și Mihai Bendeac au trăit momente emoționante după ce au mers la Spitalul Fundeni. Odată ajunși acolo, cei doi au bătut la ușa fiecărui salon în care sunt internați numeroși copii, care au primit cruntul diagnostic. Deși nu e pentru prima dată când fac acest lucru, cei doi au fost copleșiți de trăirile intense, iar multe dintre acestea au fost surprinse în fotografiile care au fost făcute în timpul vizitei. În urmă cu câteva ore, cunoscutul blogger a povestit într-un mesaj impresiile sale. Fanii i-au scris imediat numeroase mesaje. Iar printre cei care i-au lăsat un comentariu s-au numărat și părinții unor copii care au părăsit deja spitalul.

În postarea făcută pe o rețea de socializare, Codin Maticiuc a povestit mai multe amănunte din timpul petrecut pe holurile Spitalului Fundeni, dar și în saloanele, care le-au devenit a doua casă pentru copiii diagnosticați cu temuta maladie. Mai mult, blogger-ul a mărturisit că Mihai Bendeac uita să mai plece de lângă micuții pacienți și nu numai.

„Păcătoșii

(In memoria fetei de la 702)

N-am ținut niciodată post. Nici eu nici Bendeac. Doi păcătoși. Amândoi suntem botezați ortodox, eu credincios nepracticant, el inventator săptămânal de diferite religii.

L-am rugat sa meargă cu mine la Fundeni la copiii bolnavi de boala aia al cărei nume nici să-l mai scriu nu vreau. Astăzi am fost împreuna acolo.

Programasem de ceva vreme cu el știind ca are programul încărcat. Dumnezeu a făcut ca tatăl unui copil internat să-mi scrie aseară ca visul copilului lui este să-l întâlnească pe Bendeac. ASEARĂ, va jur. I-am răspuns pe loc ca îl aduc astăzi, de omul cine știe ce putere crede ca am asupra lui Mihai.

Astăzi doi păcătoși și îngerii de la Ofera in dar: UN Zambet au alergat între etajele 6 și 7 ale secției de hematologie împărățind cadouri, fructe, oncoxin dar și zâmbete, energie buna și speranța.

Bendeac este unul din puținii oameni care merita sa fie starul care este și mai mult. Am mai observat asta la el. Astăzi a întrecut orice limita. Jumătate de ora stătea in fiecare salon, se juca cu cei mai mici și se chinuia sa adauge in lista de prieteni din online pe cei mari. Trebuia să-l scot cu forța ca sa apucam sa ajungem la toți. Nu se dădea dus și când terminam un culoar, la întoarcere băga capul la fiecare sa-și ia la revedere.

Alex, pustiul care visa sa-l întâlnească pe Bendeac era in culmea fericirii. L-am reîntâlnit si pe Victor, pustiul care m-a ajutat de Craciun sa facem bradul. Din păcate era încă acolo. Nicola avea 13 ani, timida, extrem de slaba și făra par ca majoritatea de acolo cărora Bendeac le arata ca și el e la fel. A vorbit puțin cu Mihai și când am plecat din salonul ei a regretat ca n-a făcut o poza. A făcut ce nu mai făcuse de multă vreme, după spusele doamnei doctor. S-a ridicat și sprijinindu-se de bunica ei a luat-o după noi pe hol. M-am dus la ea și i-am oferit brațul și impreuna am venit la Mihai.

De la doi păcătoși, acum, în Săptămâna Mare transmitem sănătate lui Victor, Costi, Alex 1 și 2, Maria, Nicola, Silviu, Smaranda, Denis, Robert și celorlalți zeci de copii bolnăviori al căror nume nu l-am reținut, de la Fundeni și de pretutindeni care n-aveau cum sa păcătuiască vreodată pana acum.”, a scris celebrul blogger Codin Maticiuc pe pagina lui de Facebook.

Mai mult, prietenul lui Mihai Bendeac a urcat pe Internet și o filmare făcută în timpul vizitei de ieri de la Spitalul Fundeni.