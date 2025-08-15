Coincidență macabră în Vaslui! Fiul a fost găsit mort în același loc în care s-a stins și mama lui

Un bărbat de 52 de ani a fost descoperit fără suflare miercuri după-amiază, 13 august, în locuința sa dintr-un bloc situat în apropierea Pieței Vidin, în centrul municipiului Vaslui. Descoperirea a avut loc după ce o vecină a sesizat un miros puternic care se răspândise pe scara blocului și a apelat numărul de urgență 112, suspectând că ceva grav s-ar fi întâmplat.

Echipajele poliției locale, sosite rapid la fața locului, au găsit bărbatul decedat într-una dintre camerele apartamentului. Deși cauzele exacte ale decesului urmează să fie stabilite de medicii legiști, primele ipoteze indică fie un infarct, fie complicații apărute după o cădere recentă, conform informațiilor preliminare.

Fiul a fost găsit mort în același loc în care s-a stins și mama lui

Apartamentul în care a fost găsit decedat Ovidiu – cunoscut în zonă sub porecla „Tun” – are o poveste tristă. Tot aici, cu aproximativ cinci ani în urmă, a fost găsită fără viață mama sa. Evenimentul a marcat profund comunitatea locală, iar acum tragedia s-a repetat în același spațiu, ceea ce a condus la referiri neoficiale la un „blestem” al apartamentului.

„Sărac, abătut cum era, sărea tot timpul să ajute dacă putea. Avem aici un băiat în scaun cu rotile pe care tot timpul îl ajuta să ajungă la magazin. La fel, când aveam nevoie să mai cumpărăm câte ceva, îl trimiteam pe el și îi mai lăsam 5-10 lei. Chiar duminică m-am văzut cu el, era pe bancă, spunea că e foarte cald și că nu poate să stea în apartament. Căzuse pe scări, se vedea că suferea, dar nu ne-am dat seama că ar putea fi ceva grav. Într-un final, a urcat sus și de atunci nu a mai coborât”, a povestit un vecin, potrivit Vremea Nouă.

Ovidiu locuia singur de mai mulți ani, după ce pierduse sprijinul familiei directe. Sursele locale indică faptul că bărbatul se confrunta cu dificultăți financiare considerabile și își câștiga traiul cu ajutorul prietenilor sau din activități modeste, precum colectarea și reciclarea sticlelor. Stilul său de viață izolat și problemele de sănătate l-au făcut vulnerabil, iar vecinii îl cunoșteau ca pe o persoană retrasă, care își trăia zilele în discreție.

În perioada recentă, Ovidiu ar fi suferit o cădere pe scările blocului, posibil după ce consumase alcool, potrivit informațiilor obținute de la surse din vecinătate. După incident, acesta a rămas pentru o vreme pe banca din fața imobilului, apoi s-a întors în apartament, unde nu a mai fost văzut de nimeni. Evenimentele sugerează că rănile sau complicațiile căderii ar fi putut contribui la decesul său.

