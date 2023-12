Compromis amoros ireal făcut de Adina de la Heaven! A acceptat să fie iubita unui bărbat care poate avea 4 neveste

Adina Postelnicu (44 de ani), fosta componentă a trupei Heaven, trăiește o poveste de dragoste de aproximativ 10 ani cu rapper-ul Glance (34). În anul 2019, cei doi au devenit părinți, însă artista puțini sunt cei care știu că între ea și tatăl copilului ei există o diferență de 10 ani. Care este, de fapt, compromisul amoros ireal pe care artista este dispusă să-l facă în relația sa.

În cadrul unui interviu, Adina Postelnicu a vorbit despre povestea de iubire pe care o are cu partnerul ei. Deși nu sunt căsătoriți și mulți au fost sceptici în ceea ce privește viitorul relației lor, cei doi au devenit părinți în anul 2019.

Diferența de vârstă dintre ea și rapper-ul Glance nu a fost un impediment în buna funcționare a relației lor de iubire. Cei doi au o fetiță, pe nume Zaynab Maria și se dedică în totalitate creșterii celei mici. Deși sunt persoane publice, de-a lungul timpului, Adina și partenerul ei au reușit să rămână destul de discreți și nu și-au expus prea mult viața sentimentală.

Recent, fosta solistă din trupa Heaven a făcut o serie de dezvăluiri uimitoare despre relația sa de cuplu. Artista a mărturisit că nu are o problemă dacă partenerul ei ar avea mai multe neveste. Pentru că religia îi permite (n.r bărbatul este musulman), Glance ar putea avea încă trei soții. Ideea pare să-i surâdă Adinei, mai ales că nu ar spune nu dacă ar avea câteva ajutoarea prin casă, de preferat prezențe feminine.

„El are voie cu patru neveste că e musulman! Eu sunt de acord, că tot am nevoie de o menajeră, mai am nevoie și de un babysitter. Următoarele trei neveste pe care poate să și le ia mă vor scuti să plătesc alți bani pentru doamnele care vin să mă ajute la curățenie, la una alta.Nu uitați că prima nevastă, la arabi, e prima! Le comandă pe celelalte, dacă nu știați! Deci, clar nu sunt împotrivă. Din contră, chiar îmi doresc să am ajutoare”, a spus Adina pentru Click.ro.